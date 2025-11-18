Con el corazón acelerado

La representante de Panamá en el Miss Universo, Mirna Caballini, abrió su corazón al compartir la experiencia de su primer día de ensayos en la sede del certamen, un momento que calificó como mágico e inolvidable.

A través de sus redes sociales, la miss panameña confesó que ver por primera vez el escenario donde competirá hizo que su “corazón latiera fuerte”, describiendo la sensación como el instante en que “el sueño empieza a sentirse real antes de que llegue el gran momento”.

Caballini también destacó el cariño recibido por parte de quienes se encuentran hospedados en el mismo hotel, asegurando que la calidez, el apoyo y las muestras de afecto la hicieron sentir completamente acompañada durante esta etapa decisiva.

“Me fui con el alma totalmente llena. Gracias por hacer este camino aún más especial”, expresó la candidata, agradeciendo además al hotel por brindarle comodidad y un ambiente que ha hecho más llevadera su preparación.