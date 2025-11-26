Show - 26/11/25 - 12:00 AM

Con valentía y enfrentando miedos superó su adicción a la ‘hierba’

La reconocida entrenadoraDori Eleta reveló uno de los capítulos más difíciles de su vida: su adicción a la marihuana durante 10 años. Confesión que acompañó de un mensaje de reflexión y aprendizaje.

Eleta compartió que, aunque muchos la ven hoy como un símbolo de disciplina, equilibrio y crecimiento, su camino no siempre fue así. “Nada de lo que he logrado fue por suerte. Fue con valentía, atravesando mis miedos más profundos”, expresó, detallando que durante años usó la marihuana como una vía para evitar sentir y enfrentar sus heridas internas.

La entrenadora mencionó que hubo momentos en los que se sintió sola, perdida y desconectada, preguntándose constantemente qué estaba haciendo mal. “Lo que usamos para no sentir se convierte en un enemigo silencioso”, reflexionó, dejando claro que su mensaje no busca demonizar la sustancia, sino invitar a la introspección.

El proceso de dejar atrás ese estilo de vida no fue fácil: tuvo que alejarse de amistades, ambientes y costumbres que reforzaban su dependencia. No obstante, describió que fue precisamente ese periodo de dolor y transformación el que la llevó a reconstruirse desde cero.

Hoy, la influencer asegura vivir una realidad completamente diferente, enfocada en la disciplina, el crecimiento personal y un estilo de vida más consciente.

