COVID-19 atacó su pulmones con una neumonía

El conocido chef Argimiro Armuelles, desde la sala de un hospital, envió un mensaje a sus seguidores, seguir cuidándose porque el virus del coronavirus, no se ha ido, así que el que tiene la oportunidad de vacunarse, que lo haga.

Esto lo expresó después de tener unos días en recuperación fuera de la Unidad de Cuidados Intensivos, por la COVID-19.

Según detalló, llevaba un año aislado y refugiado en Chame, pero se contagió del virus, que atacó su pulmones con una neumonía. “Estoy bastante mejor, hace ya algunos días estuve ingresado en UCI en el hospital, por tema de COVID-19, por recomendación, les puedo decir que si pueden vacunarse, vacúnense, porque es un virus que no sabes cómo te va a atacar, puede que sean síntomas muy leves, como puede que sea un poco más fuerte como en mi caso, que me afectó los pulmones con una neumonía, gracias a Dios no grave, pero sí suficiente para tener problemas respiratorios y tuviera que asistirme con otro tipo de equipo...”, detalló Argimiro en un video que dejó en su cuenta de Instagram.

El chef explicó que no sufre ningún tipo de padecimiento ni cardiaco ni pulmonar, se considera una persona bastante sana, que practica deporte y se alimenta bien, pero aún así, la afectación del virus no fue tan amigable con él.

Instó a sus seguidores a mantener el cuidado y precaución de lavado de mano y portar mascarilla para evitar cualquier tipo de contagio, porque nunca se sabe dónde adquieres el coronavirus.