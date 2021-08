Cozzarelli, enamorada de la vida y con muchos planes por cumplir

La exmiss Giosue Cozzarelli piensa que podrá volver a enamorarse, mientras sigue encantada con su vida y criando de la mejor manera a sus hijos.

Cozzarelli interactuó con seguidores en el famoso jueguito de "Pregúntame" de la red social Instagram, donde abrió su corazón a sus seguidores y habló un poco de su vida.

“Yo vivo enamorada de la vida, así que creo que las personas que viven enamoradasde la vida podemos volver a enamorarnos bastante”, manifestó la exreina de belleza y madre de dos hijos.

Giosue, expareja de Tom Sawyer, expresó que ahora con más experiencia y enseñanzas le diría a su yo de hace 18 años que o tomara con calma y disfrutará su vida.

“Con lo que sé ahora, en el tema del amor yo me lo hubiera tomado más relax, y no me hubiera comprometido así como rápido, vivir más”, sentenció la famosa.

Por otro lado, destacó que aún le falta mucho por hacer y por cumplir en su vida.

”Me hace falta mucho por hacer, por el momento seguir criando a mis hijos, que sean unos niños de bien, hasta que ya puedan mantenerse por ellos, hacer un buen trabajo y aprender bastante”, señaló la panameña.

Dijo que seguirá dando todo en el “running”.