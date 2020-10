Que las personas aprendan a cultivarse y enamorarse de sí mismas y compartir la felicidad con quien se las multiplique, es el mensaje que Erika Ender quiere transmitir en “Hasta luego”, el segundo episodio de MP3-45, su próximo álbum.

"La felicidad está dentro de nosotros y está para compartirla con quien nos la multiplique, no con quien nos la reste. Deja ir a eso que no es amor, porque el verdadero amor no te hace mal. Cultívate y enamórate de ti, hasta que te dejes amar por quien te merece, ese es el mensaje y la enseñanza que he querido transmitir con 'Hasta Luego' ", expresa Erika.

"Hasta Luego" fue escrita por la propia Ender, cuenta con una versión en portugués "Até Logo", y otra en inglés "Till Next Time", esta última co-escrita por Marty James.

El video es la continuación de "Darnos un Día", el cual habla de una pareja que hace de su día una aventura romántica. En "Hasta Luego" este mismo romance que parecía mágico y lleno de luz se convierte en algo ardiente, pero a la vez oscuro y tóxico que eventualmente tiene dejarse ir.

La cantante y compositora, productora y filántropa ganadora de múltiples premios, incluyendo varios Latin Grammys, decidió llamar el álbum MP3-45, el cual describe como una serie musical en la que refleja su vida y la cuenta en música.

Son nueve episodios convertidos en canción, representando dos épocas, que muestran sus raíces, orígenes y evolución en un concepto. . . 45 representa "la Erika clásica" (Lado B/Covers), que recopila tres regrabaciones de temas de vinilos, favoritos de su infancia. Mientras que MP3 consta de seis temas inéditos (Lado A/Temas Originales).

De lo sinfónico a lo electrónico, pero con la misma esencia; MP3-45 es una propuesta atrevida y única, que mezcla distintos géneros y tres idiomas.