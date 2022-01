Cumple de Blanca fue entre felicitaciones y mensajes de odio

La presentadora de noticias de TVN Blanca Herrera celebró su cumpleaños 42 y le dio las gracias a todos sus seguidores por desearle lo mejor, sin embargo, hubo un grupo que decidió darle palo, cuestionando lo sucedido con su excompañera María Pía Zubieta.

Como ya todos saben, la excara de noticias le ganó la demanda de 211 mil dólares por ser despedida cuando estuvo embarazada. El punto de molestia de muchos cibernautas es que Blanca aceptó un puesto por el que estaban sacando a otra persona.

A Blanca la han culpado de ser la presunta responsable de la salida de María Pía Zubieta de TVN, pues fue ella quien la sustituyó en pantalla, pero a ella estos comentarios no le han afectado.

"Los quiero muchísimo, los aprecio, les mando un beso y un abrazo. Espero que vengan mejores tiempos para todos", dijo en sus stories.

A través de las redes se podía leer lo siguiente: "Siempre he pensando que quedarse callada es lo peor", "Nunca habló y siguió en lo suyo a pesar que se cometía una injusticia", "Muchos solo saben la historia básica, para el que trabajó con ellos hay otra que toca temás más serios", "Y eso que muchos no se enteraron de todos los detalles. Madre santa", "Dejen a la gente en paz, ella no es culpable de lo que pasó", "Superen eso, fue pasado y así quedó", eran parte de los comentarios que se podían leer.