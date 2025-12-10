Show - 10/12/25 - 09:16 AM

Katy Dolande se casa con Óscar Faarup y unen sus vidas por siempre

"Hoy unimos nuestras vidas con la promesa de cuidarnos, acompañarnos y elegirnos incluso en los días difíciles. Lo nuestro no conoce límites: es infinito por infinito, hoy y siempre", puntualizó Katy.

 

Por: Redacción / Web -

La presentadora Katy Dolande y el cineasta Óscar Faarup se unieron para siempre el fin de semana tras casarse y hacer un gran fiestón. 

"El amor nos encontró sin prisa y decidió quedarse para siempre. Fue un día maravilloso, lleno de luz, sonrisas, abrazos y miradas que decían más que mil palabras", inició diciendo.

Agrega: "Celebramos nuestro amor rodeados de quienes forman parte de nuestra historia, agradecidos por cada paso que nos trajo hasta aquí".

"Hoy unimos nuestras vidas con la promesa de cuidarnos, acompañarnos y elegirnos incluso en los días difíciles. Lo nuestro no conoce límites: es infinito por infinito, hoy y siempre", puntualizó Katy.

Te puede interesar

Madbely, pareja de Blas: "Aquí nadie tiene nada que esconder, dejen de joder"

Madbely, pareja de Blas: "Aquí nadie tiene nada que esconder, dejen de joder"

 Diciembre 10, 2025
Katy Dolande se casa con Óscar Faarup y unen sus vidas por siempre

Katy Dolande se casa con Óscar Faarup y unen sus vidas por siempre

 Diciembre 10, 2025
Yoani asegura que si en marzo 2026 no tiene a su hija formará un ‘ben, ben’

Yoani asegura que si en marzo 2026 no tiene a su hija formará un ‘ben, ben’

 Diciembre 10, 2025
K4G solo se lleva bien con dos de las cuatro madres de sus hijos

K4G solo se lleva bien con dos de las cuatro madres de sus hijos

 Diciembre 09, 2025
¡Le gritan suegra a la mamá de Boza! Ella llamó la atención en redes ayer

¡Le gritan suegra a la mamá de Boza! Ella llamó la atención en redes ayer

 Diciembre 09, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique
Hombre muere al caerse en un balcón durante celebración familiar

Hombre muere al caerse en un balcón durante celebración familiar
Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
No aparece arma utilizada en femicidio en Arraiján

No aparece arma utilizada en femicidio en Arraiján