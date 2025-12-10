Katy Dolande se casa con Óscar Faarup y unen sus vidas por siempre

La presentadora Katy Dolande y el cineasta Óscar Faarup se unieron para siempre el fin de semana tras casarse y hacer un gran fiestón.

"El amor nos encontró sin prisa y decidió quedarse para siempre. Fue un día maravilloso, lleno de luz, sonrisas, abrazos y miradas que decían más que mil palabras", inició diciendo.

Agrega: "Celebramos nuestro amor rodeados de quienes forman parte de nuestra historia, agradecidos por cada paso que nos trajo hasta aquí".



"Hoy unimos nuestras vidas con la promesa de cuidarnos, acompañarnos y elegirnos incluso en los días difíciles. Lo nuestro no conoce límites: es infinito por infinito, hoy y siempre", puntualizó Katy.