Madbely, pareja de Blas: "Aquí nadie tiene nada que esconder, dejen de joder"

Lluvia de comentarios de apoyo y críticas le han caído al exfutbolista Blas Pérez, esto luego que él publicara un video donde aparece cantando y bailando un tema de romantic style con su pareja Madbely.

Obviamente al panameño le encanta el verguero y como ambos están por Breckenridge Ski Area en Colorado, Estados Unidos, les han tirado de todo. 

"Al fin Blas ha despertado",  "Ese compa vivía reprimido", "Nombe no, y la expareja la dejó por otra mujer", “cuarentón haciendo payasadas públicamente", son algunos de los comentarios. 

Muchas mujeres no perdieron el tiempo y le recordaron a su exmujer, con indirectas en las que le decían que ella le dio parte de su vida y la dejó así nada más. 

La vaina se puso fea porque unos le dijeron que dejara de subir videos de ese estilo, porque simplemente, según los haters, se veía mal y afectaba a su expareja. 

Pero como todo no podía quedarse allí, Madbely, la afectada en la película, se molestó y respondió en sus redes. “Aquí nadie tiene nada que esconder, sean felices y dejen de j...”, agregó.

Esta respuesta fue compartida por Blas en sus redes también, mientras de fondo sonaba el tema ‘Vivir lo nuestro’, de La India.

