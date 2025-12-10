Yoani asegura que si en marzo 2026 no tiene a su hija formará un ‘ben, ben’

Yoani Ben sigue la lucha para recuperar la custodia de su hija menor con el padre de la pequeña. Mediante un “live” le dejó saber a sus seguidores que si para marzo del 2026, mes en el que cumple su niña, no la tiene consigo, formará un ‘ben, ben’, lo que muchos interpretaron como una gran revuelta.

“Si de aquí a marzo, mi hija cumple en marzo, esto no se arregla, yo voy a armar un ‘ben, ben’, aquí en Panamá”, expresa Yoani.

Según la competidora de Calle 7, Polo Polo no tiene ni la economía ni moral para quitarle a su hija, es una mala persona y le ha hecho muchas cosas a ella.

“Él es una mala persona, no es que yo quiera dejarlo mal, pero si yo les contara las cosas que él me ha hecho a mi en mi vida..., asegura la Pantera, como también es conocida la colonense.

Ben no está dispuesta a ver crecer a su hija y perderse de esos bellos momentos, por lo que peleará para recuperar la custodia de su niña.