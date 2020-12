Daluna frentea a sus 'haters' y asegura que no tiene ningún video triple x

La extrovertida Frieda Kraemer, mejor conocida como Daluna activó las redes nuevamente, pero en esta ocasión se debe a un video triple x que se filtró en las redes y en el que se asegura es de ella.

Por supuesto, esto creó mucho morbo en las redes y sus fans se preguntaban la veracidad del video, esto debido a que la chica que aparecía tenía su mismo estilo.

Daluna reaccionó a la situación y dijo lo siguiente: "Andan corriendo un video por ahí que según ustedes se parece a mí, solo quiero contarles que no hay fuerza humana que me haga mandar algo aíi ni por Only, WhatsApp o Patreon".

Ciaoo — Daluna Kraemer (@Superdalu) December 8, 2020

Ella le pidió a los seguidores que dejen de estar inventado cosas, pues esa mujer que aparece en el video no se parece en nada.

Dejen de inventar xfavor

Así me quieren ver pero esperando se van a quedar https://t.co/DegFJlDsIA — Daluna Kraemer (@Superdalu) December 8, 2020