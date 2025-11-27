Show - 27/11/25 - 08:39 PM

Dayana Sáez y Gio Scollo serán padres

Con un carrete de fotografía en la que muestra su barriga y la ecografía, la pareja dio a conocer la noticia.

Dayana Sáez y su esposo Gio Scollo, compartieron públicamente la noticia más dulce y emotiva de sus vidas: ¡están esperando a su primer bebé!

A través de una tierna publicación en redes sociales, Dayana mostró su pancita decorada con letras de colores que formaban la palabra BABY, acompañada de una imagen del ultrasonido que anunciaba oficialmente la llegada del nuevo integrante de la familia.

“Muchos motivos para agradecer, pero el más importante es este. Amor de mi amor… la mitad de él, la mitad de mí y el pincel de Dios que te dibujó perfectamente para nosotros. Agradecida de poder darte hogar en mi barriguita y emocionada de sostenerte en unos meses”, expresó la hermana de Sheldry Sáez.

La publicación se lleno de  corazones de seguidores y colegas del mundo del entretenimiento, quienes celebraron junto a la pareja este hermoso capítulo.

Dayana, emocionada, compartió también su sorpresa y alegría al escribir: “¡Somos papás, aún no lo creo!”.

Te puede interesar

Dayana Sáez y Gio Scollo serán padres

Dayana Sáez y Gio Scollo serán padres

 Noviembre 27, 2025
Romeo Santos y Prince Royce seducen a Nueva York

Romeo Santos y Prince Royce seducen a Nueva York

 Noviembre 27, 2025
Tifanny reaparece: "Tengo una masa que se puede convertir en cáncer"

Tifanny reaparece: "Tengo una masa que se puede convertir en cáncer"

 Noviembre 27, 2025
A la esposa del Puma le vale ver...a la burla de la hija tras lío en un avión

A la esposa del Puma le vale ver...a la burla de la hija tras lío en un avión

 Noviembre 27, 2025
¿Miss Universe en crisis? ¿Fátima renunciará a la corona?

¿Miss Universe en crisis? ¿Fátima renunciará a la corona?

 Noviembre 27, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino
Se filtran detalles sobre crímenes en Los Nogales, Torremolinos y Concepción

Se filtran detalles sobre crímenes en Los Nogales, Torremolinos y Concepción

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Hallan cadáver de adulto mayor flotando en canal de Chiriquí

Hallan cadáver de adulto mayor flotando en canal de Chiriquí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí