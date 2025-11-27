Dayana Sáez y Gio Scollo serán padres

Dayana Sáez y su esposo Gio Scollo, compartieron públicamente la noticia más dulce y emotiva de sus vidas: ¡están esperando a su primer bebé!

A través de una tierna publicación en redes sociales, Dayana mostró su pancita decorada con letras de colores que formaban la palabra “BABY”, acompañada de una imagen del ultrasonido que anunciaba oficialmente la llegada del nuevo integrante de la familia.

“Muchos motivos para agradecer, pero el más importante es este. Amor de mi amor… la mitad de él, la mitad de mí y el pincel de Dios que te dibujó perfectamente para nosotros. Agradecida de poder darte hogar en mi barriguita y emocionada de sostenerte en unos meses”, expresó la hermana de Sheldry Sáez.

La publicación se lleno de corazones de seguidores y colegas del mundo del entretenimiento, quienes celebraron junto a la pareja este hermoso capítulo.

Dayana, emocionada, compartió también su sorpresa y alegría al escribir: “¡Somos papás, aún no lo creo!”.