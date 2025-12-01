Dayana y Gio Scollo están a la espera de un niño

La creadora de contenido y empresaria panameña Dayana Sáez hace unos días revelar que está en la dulce espera, y no tardó para gritar a los cuatro viento que está a la espera de un niño.

“Nuestro bebecitoooo. Me da mucha ilusión criar a un niño. Un reto que acepto con la total fe de que Dios nos envía justo lo que necesitamos… Tendrá el mejor ejemplo y yo seré la más orgullosa de dejar un hombre bueno en el mundo. Te amamos bebé y desde ya te celebramos en cada paso”.

La reacción no tardó en llegar por parte de su hermana, la modelo y conferencista Sheldry Sáez, quien compartió su felicidad al anunciar que será tía de un varón.

“¡Voy a ser tía de un niñooo! Un príncipe que caminará la vida junto a mi princesita. Bebé, te esperamos con ansias, eres muy amado desde ya. Seré la tía consentidora que se dará gusto cargándote y sacándote a pasear”.

Sheldry también aprovechó para dedicar unas palabras a los futuros padres, asegurando que si de tíos de Bruna, su hija, son increíbles, como padres serán extraordinarios.

“Los queremos. Si como tíos de Bruna son increíbles, ya quiero verlos de padres, serán extraordinarios. Gracias Dios por esta bendición tan linda”.