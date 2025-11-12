Show - 12/11/25 - 10:42 AM

De La Ghetto se presentará gratis este domingo en la Cinta Costera

El famoso reguetonero regresa a Panamá tras su paso por los Premios Juventud.

 

Por: Redacción / Web -

El reconocido cantante de reguetón De La Ghetto vuelve a Panamá tras su paso por lo Premios Juventud y dará un concierto gratuito en la Cinta Costera este domingo. 

El artista estuvo hace unos meses y se le pudo ver disfrutar de nuestro país junto a otros famosos.

Se informó que el motivo de su presentación es por invitación de la Alcaldía de Panamá, para el I Star Fest, primer festival gratuito para la familia, un evento que se hará este 16 de noviembre, desde las 3:00 p.m., en el Mirador del Pacífico de la Cinta Costera.

Además de él, en tarima estarán Samy y Sandra Sandoval, Akim, Don Pablo Mures, Valentino, Raíces y Cultura, La Disco Virtual, DJ Terco, Kabliz y Chiqui Dubs.

También tendrá la participación del Conjunto Folklórico de la Alcaldía de Panamá Esthercita Nieto, la Pasarela de Alex Adames, la Sinfónica de la UMIP y de Karol Wilson, quienes abrirán una jornada inolvidable.

