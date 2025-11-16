¡Decepción y felicidad! Doralis tuvo un baile vacío, pero un fan la cambió

Doralis Mela tuvo un baile raro con decepción de por medio tras presentarse en La Verbena de Colón, debido a que se encontró casi con nada de públicos al subir a escenario.

Todo se dio el pasado viernes en un evento mano a mano con Tavo Flores y 'Los Tipiqueros'. “Yo estaba triste... veníamos de una racha buena”, dijo en ese momento.

Aunque ella se desanimó un poco, lo que le cambió el semblante es que un joven llamado, Agustín Álvarez, un fan de la zona de Belén de Donoso, se le acercó para decirle que había viajado varias horas en lancha y por carretera solo para verla cantar.

“Ahí entendí que estaba mirando la noche desde el ángulo equivocado. El baile estaba vacío, pero la calidad era grande”, agregó la Tepesita.

Al final agradeció los comentarios de la gente y cuestionamientos. Eso sí algunos le dijeron que aunque sea baile vacío nadie viaje sin cobrar a un evento.