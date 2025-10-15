Delyanne celebra sus 48 años y deja a sus seguidores pensando
Ella acompañó las imágenes con un mensaje lleno de amor y mucha profundidad, sin embargo, dejó a muchos de sus seguidores pensando y algunos decidieron preguntar sobre su relación actual.
La famosa chef Delyanne Arjona está celebrando sus 48 años y según se puede ver, está en un gran momento tras compartir una gran cantidad de fotos para festejarlo.
Ella acompañó las imágenes con un mensaje lleno de amor y mucha profundidad, sin embargo, dejó a muchos de sus seguidores pensando, pues no mencionó a su pareja actual y la gente se quedó pensando si está soltera en estos momentos.
"Querida Yo, hoy son 48! No ha sido un año sencillo, pero sí uno lleno de aprendizajes. A veces la vida nos pone a prueba para recordarnos de qué estamos hechos, y hoy puedo decir que sigo de pie, más consciente, más fuerte y con el corazón abierto a lo que venga", inició diciendo.
Agrega: "Tengo lo más valioso que la vida me pudo dar: mi hija, mi motor, mi alegría y mi mayor inspiración. Hoy celebro mis 48 con gratitud, con ganas de seguir creciendo, de reinventarme y de seguir apostando por la vida, por los sueños y por la paz interior".
Ella brinda por lo vivido, por lo que aprendió y por todo lo bueno que aún está por llegar. "Gracias Dios, por sostenerme y nunca soltar mi mano. Y a ustedes que siguen mis ocurrencias, mis locuras y recetas… Gracias por estar aquí!", puntualizó.