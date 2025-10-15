Show - 15/10/25 - 01:41 PM

Delyanne celebra sus 48 años y deja a sus seguidores pensando

Ella acompañó las imágenes con un mensaje lleno de amor y mucha profundidad, sin embargo, dejó a muchos de sus seguidores pensando y algunos decidieron preguntar sobre su relación actual.

 

Por: Redacción / Web -

La famosa chef Delyanne Arjona está celebrando sus 48 años y según se puede ver, está en un gran momento tras compartir una gran cantidad de fotos para festejarlo.

Ella acompañó las imágenes con un mensaje lleno de amor y mucha profundidad, sin embargo, dejó a muchos de sus seguidores pensando, pues no mencionó a su pareja actual y la gente se quedó pensando si está soltera en estos momentos. 

"Querida Yo, hoy son 48! No ha sido un año sencillo, pero sí uno lleno de aprendizajes. A veces la vida nos pone a prueba para recordarnos de qué estamos hechos, y hoy puedo decir que sigo de pie, más consciente, más fuerte y con el corazón abierto a lo que venga", inició diciendo.

Agrega: "Tengo lo más valioso que la vida me pudo dar: mi hija, mi motor, mi alegría y mi mayor inspiración. Hoy celebro mis 48 con gratitud, con ganas de seguir creciendo, de reinventarme y de seguir apostando por la vida, por los sueños y por la paz interior".

Ella brinda por lo vivido, por lo que aprendió y por todo lo bueno que aún está por llegar. "Gracias Dios, por sostenerme y nunca soltar mi mano. Y a ustedes que siguen mis ocurrencias, mis locuras y recetas… Gracias por estar aquí!", puntualizó. 

Te puede interesar

Delyanne celebra sus 48 años y deja a sus seguidores pensando

Delyanne celebra sus 48 años y deja a sus seguidores pensando

 Octubre 15, 2025
Kim Kardashian ahora lanza línea de panties con buco pelo

Kim Kardashian ahora lanza línea de panties con buco pelo

 Octubre 15, 2025
Delia Muñoz queda fuera del noticiero por un percance

Delia Muñoz queda fuera del noticiero por un percance

 Octubre 15, 2025
Despiden a Fede Dorcaz y piden ayuda para repatriar el cuerpo

Despiden a Fede Dorcaz y piden ayuda para repatriar el cuerpo

 Octubre 15, 2025
Ex de Akon pide $100 millones por el divorcio y él la jode

Ex de Akon pide $100 millones por el divorcio y él la jode

 Octubre 15, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas