Delyanne le pide un 'break' al 2026 para reconstruirse, empezar y seguir
La chef asegura que del 2025 se queda con lo bueno, lo demás lo deja atrás.
La reconocida chef panameña Delyanne Arjona dejó claro que este nuevo año llega con propósito, calma y mucha gratitud.
“Me quedo solo con lo bueno”, expresó Arjona en una publicación asegurando que lo demás se quedó en el 2025, al tiempo que le pide al 2026 que le de un "break" para reconstruirse, empezar y seguir.
Delyanne agradeció lo vivido, reconoció aprendizajes y aseguró que tiene 365 días por delante para hacerlo bien, dejando ver que este año será clave tanto a nivel personal como profesional.
La chef cerró manifestando que espera que el 2026 de sus seguidores sea tan bueno como el que ella ya ha manifestado para su vida.