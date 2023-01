Demandan a Yailin por agarrar a puño a periodista estando embarazada

Una comentarista de espectáculos llamada Nelsy Maglene Feliz Ferreras, mejor conocida como Fogón, denunció ante la Fiscalía de Puerto Rico, que fue agredida por la cantante de música urbana Yailin La Más Viral, su hermana y otra mujer.

Según un informe atribuido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), publicado en Instagram por varios medios locales, hacen referencia que, ella no fue la única con golpes durante el incidente.

De acuerdo al señalado documento, la exponente urbana Jorgina Lulú Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin La Más Viral, también fue agredida físicamente durante el incidente.

El informe médico emitido indica que, Yailin en estado de embarazo, tiene múltiples laceraciones en el ante-brazo derecho e izquierdo, hematoma en mano izquierda e inflamación de la misma.

Ayer miércoles, la comentarista de espectáculos reveló a los medios de comunicación que tras salir de la Fiscalía Comunitaria de Villa Juana, en el Distrito Nacional, que la cantante urbana Jorgina Guillermo Díaz (Yailin la más viral) y su hermana, la habrían agredido el pasado 19 de enero.

El documento detalla que, la demandante se encontraba en el centro de belleza Riva Hair Center, en Sambil, cuando Yailin llegó a ese lugar junto a Kimberly y dos mujeres más y luego de intercambiar palabras, la esposa de Anuel AA le tiró el celular en la cabeza.

Feliz agregó que intentó “agarrarle las manos”, pero Kimberly “también me agrede, me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inmóvil, los golpes que me daban eran con los puños majao y me aruñaban”.

Yailin o Anuel no han dicho nada hasta el momento.