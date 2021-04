Demi Lovato: ‘Soy demasiado gay para casarme con un hombre ahora mismo’

La cantante estadounidense Demi Lovato tiene las redes alborotadas, esto tras revelar documental, "Demi Lovato: Dancing With the Devil", que es pansexual y no está para un compromiso con hombres en estos momentos.

En una entrevista reciente con EW, la cantante y actriz habló sobre cómo terminar su compromiso con el actor Max Ehrich la ayudó a comprender que es demasiado "queer" (persona que no es heterosexual o cisgénero) para tal compromiso con un hombre en este momento.

"Independientemente de si hay drama o no, soy demasiado gay para casarme con un hombre en este momento. No sé si eso cambiará en 10 años y no sé si eso cambiará alguna vez, pero me encanta aceptarme", dijo.

En 2017, Lovato habló sobre su creencia de que no tenía que ser etiquetada cuando se trataba de su identidad sexual.

"Siento que todos siempre están buscando un titular y siempre quieren que su revista o programa de televisión o lo que sea descubra cuál es mi sexualidad. Siento que es irrelevante para mi música. Soy tan fluida ahora, y una parte de la razón por la que soy tan fluida es porque estaba muy encerrada", dijo.

El término pansexual se refiere al tipo de persona abierta en sus elecciones sexuales sin importar el sexo biológico, el género o la identidad de género de sus parejas.

Lovato le dijo a EW: "Siempre supe que era muy de queer, pero lo he aceptado por completo".