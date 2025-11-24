Demphra tuvo que cantar con tanque de oxígeno en Boliva

La cantante Demphra tuvo que usar tanque de oxígeno durante su presentación en La Paz, Boliva, esto debido a la altura que le afectó mucho.

Aunque otros artistas se quejan y evitan presentarse, la famosa decidió subir al escenario y cantar sin importar la incomodidad que presentaba.

Cabe resaltar que ahorita hay un lío con Eddy Lover por no presentarse, además, una empresaria lo acusa de extorsión y supuestamente fue detenido por las autoridades de ese país.

Demphra regresa con material nuevo después de un año de silencios necesarios, cambios profundos y un viaje personal que ha sido tanto díficil como revelador, al presentar IMPARABLE, un EP que surge no de tácticas del sector musical, sino de un momento crucial en su vida. Más que ser simplemente una publicación musical, este trabajo actúa como un reflejo emocional: un retrato sonoro de cómo ha llegado a ser una mujer que dicidió desmoronarse, reconstruirse y redescubrirse para crear desde una perspectiva más genuina, liberada y auténtica.

En el último año, mientras su presencia en escenarios globales seguía en ascenso, la artista atravesó una transformación interna que la llevó a sintonizar con su propia voz, distanciándose del ruido exterior. Las canciones de IMPARABLE nacen de ese espacio personal, de una Demphra que decidió sentir, reflexionar, sanar y reescribir sin presión, conectándose con su verdad.