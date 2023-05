Denuncia a actor nigeriano por abusar de él y huir de Panamá

Este miércoles, en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, se realizará una audiencia de afectación de derecho en contra de un hotel en Bella Vista, esto luego que un joven panameño denunciara a un actor nigeriano, por supuestamente privarlo de su libertad, robarle y abusar sexualmente de él.

Todo el incidente ocurrió el pasado 19 de febrero y la víctima del caso, un chico de 23 años, narró lo traumático que vivió, cómo pudo escapar, el temor que siente aún por esto, las supuestas amenazas que ha seguido recibiendo de este actor famoso y lo que le exige al Ministerio Público para que termine su calvario.

CRI: ¿Cómo conociste a tu agresor?

Lo conocí en Grinder, bueno, él me conoció. Fue el 19 de febrero a eso de las 7 de la noche. Me encontraba trabajando en un restaurante, cuando me llegó un mensaje por esa aplicación de un muchacho que se llamaba Héctor Ruíz, de entre 20 a 26 años, atlético y de color blanco.



CRI: ¿Puedes describir detalladamente lo que sucedió, cuándo, dónde y la hora?

Tuvimos interacciones y él me insistió para vernos esa noche, pero, le dije que no, por motivos de trabajo, hasta que me convenció. Estaba en Vía Israel y me decía que el encuentro sería en Marbella, en un hotel, exactamente en el piso 7.



No me dio ninguna sospecha, ya había usado la aplicación anteriormente y no me había sucedido nada. No iba dispuesto a todo, era conocer, dialogar. De haber sido así me hubiera ido a la casa, me habría bañado y regresaba para estar cómodo. Igual la aplicación detalla que era para interactuar.



Abordé un taxi y voy al hotel, cuando voy llegando cerca del lugar, sale una persona morena alta de casi 2 metros de unos 40 y tantos, le hace seña al taxi, entonces le digo que dé la vuelta y tras regresar, está la misma persona haciendo el movimiento, eso fue a las 11:30 de la noche.



Me bajo, me indican que el chico que chatea conmigo me está esperando arriba, me puse a ver la zona, era segura, era un hotel yeyé y no vi problemas. A todo esto, él sabía que venía llegando al lugar del encuentro, además, la persona morena me dice que no me registre en recepción, pero lo hice por mi seguridad, porque estaba conociendo a alguien que no sabía quién era.



CRI: ¿Qué pasa en el apartamento?

Cuando subo, viene detrás de mí la persona morena, abre la puerta, yo entro primero, pero en ese momento tranca la puerta y en lo que me doy la vuelta ya se está bajando los pantalones. Ahí le preguntó, ¿dónde está el chico? Ante eso, responde que no hay y era él mismo.



Me dice que moría por tener sexo, fuego, quería tener esa intimidad conmigo. Al ver eso, me asusté, soy una persona de 23 años y no estaría con un hombre de esa edad.



Al intentar huir, me golpea con el codo en cuello, caigo en el sofá y me presiona contra el suelo. Yo llevaba un pantalón jean tipo licra, que no tiene correa y botón, por lo que él usa su otra mano, me baja los pantalones.



Reacciono, forcejeo, me muevo y evito que me introduzca su miembro, pero al ver que no podía hacerlo, mete su mano y me saca los documentos así como mi celular. Allí me empuja y es cuando me causa una fisura en el ráneo producto del fuerte golpe.



El hombre se para y me dice que no me dará los documentos sino accedo a tener sexo con él, algo que me asustó más, porque pude ver la puerta cerrada con llave. Yo le digo "please" en un inglés que entendiera para que me dejara ir, a lo que respondía que "no", usando palabras como "fuego, sexo, caliente".



No sabía que pasaría, por lo que el hombre se me arrima, me agarra por el pelo e intenta introducir su cosa en la boca, por lo que lo pellizco y me grita groserías. Respecto a mi postura sobre si soy gay, te puedo decir que soy reservado sobre este tema.



CRI: ¿Cómo lograste escapar del lugar?

Finalmente tras dos horas, me deja ir, pero para poder obtener mis pertenencias me indica que tendría que llevarle otras personas, para el poder saciarse, porque quería tener sexo, a lo que le dije "ok", por sentirme amenazado. Inmediatamente salí confundido del lugar, corriendo, volví a la garita para preguntarle al seguridad, el nombre del hotel y tener una certeza de lo que pasaba.



Ante de salir el actor me entrega un número de teléfono, porque según él, a través del mismo me tendría que comunicar para poder tener conocimiento que yo regresaría al lugar con lo que me pidió, para poder regresarme mis documentos. Al día siguiente fue al Ministerio Público a interponer la denuncia.



CRI: ¿Hay testigos o pruebas que respalden tu acusación?

Testigos en sí, el único testigo que tengo es el de seguridad del hotel. Me vio entrar, me vio salir, registrarme y al momento que salí del hotel asustado y le pregunto el nombre del hotel. Él sabía quién estaba hospedado, pero no sé si sabía que era un actor de Hollywood reconocido.



Fue quién entregó los libros de registro, nombre, identificación del actor, como el Ministerio Público los solicitó. Ellos determinaraon quiénes lo visitaron, sí estuve ahí, subí y demás.



CRI: ¿Tienes alguna evidencia física o documental que pueda respaldar tu acusación? La gente puede dudar.

Evidencia física, tengo la evaluación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, en la que están acreditados las lesiones y los golpes. El mismo menciona que me causaron una fisura en el cráneo, en la parte trasera de la cabeza, un golpe en la parte derecha del cuello y dolor al movimiento, por el golpe que me dio con el codo, me imagino yo para desmayarme.



¿Existen cámaras de seguridad o sistemas de vigilancia en el lugar donde ocurrieron los hechos? Si es así, ¿has intentado obtener esas grabaciones como evidencia?

El Ministerio Público envió mediante varios escritos, la solicitud de las cámaras, toda vez que son requeridas para que se pueda determinar, cuándo, cómo y dónde se suscitaron los hechos, pero el hotel pese a todo, se ha negado y no ha entregado nada.



Mi abogado Joel Peter las ha solicitado en las próximas horas, de no hacerlo se procederá con acciones legales, por coartar la investigación y ser cómplices de lo que cometió el actor en sus instalaciones.

Se agendó una audiencia para el 31 de mayo en Plaza Ágora a las 3 de la tarde.



CRI: ¿Has considerado las posibles consecuencias legales y personales que pueden surgir al hacer estas acusaciones?

Sí, quiero llegar hasta las últimas instancias con este hecho.



CRI: ¿Has tenido algún contacto o comunicación con el actor después del incidente? Si es así, ¿puedes describir esos encuentros?

Sí, me llamó por una videollamada, lo que hizo fue decirme que lo fueran a arrestar hasta su casa, sacó la lengua y empezó a masturbarse.

Posteriormente a eso, me mandó un mensaje por WhatsApp en el que me decía: 'hola amigo, espero estés bien y te encuentres a salvo. De inmediato decidí notificarlo al Ministerio Público, porque me sentía amenazado.



CRI: ¿Has buscado atención médica o has presentado un informe policial sobre las presuntas agresiones y el robo?

Como te indico, todos los golpes, agresiones y el robo son investigados por el Ministerio Público y también está la evaluación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, que acreditó de manera legal que hubo un acto sexual.



En ese sentido, al momento de presentar la denuncia, la fiscal mencionó que se demoró demasiado en la aprehensión, porque debió hacerse el mismo día, debido a que el sujeto se quedaría varios días y se fue mucho antes. Él salió a las 7 de la mañana del día siguiente de los hechos, pero Migración determinó que sí estuvo en Panamá en esa fecha como turista.



CRI: ¿Cuál es tu objetivo al hacer estas acusaciones? ¿Estás buscando justicia, resarcimiento o alguna otra forma de reparación?

Como me ha dicho el abogado, una vez se le imputen los cargos, se contacte a la Interpol, de existir una condena, que me explica que la víctima tiene derecho a un resarcimiento.

La cifra no se ha establecido, porque eso va a depender de las afectaciones en los informes psicológicos y psiquiátricos, que se hayan dictaminado hasta la fecha.



CRI: ¿Has considerado si puede haber alguna otra explicación o motivo detrás del hecho que mencionas?

La única explicación que puede tener ese hecho, es que es una persona pedófila, todos los arreglos que tenga esa definición. Todo lo que denuncie de su actuación morbosa y acusaciones.

Me entero por el Ministerio Público que es un actor famoso y una foto que me envió por las redes, también por el hecho que se llevó mi celular sin contraseña y acceso.

¿Qué dice su abogado?

El abogado Joel Peter Brown, defensa del joven, manifestó que se han hecho las diligencias de rigor con el Ministerio Público y hay muchas oportunidades de lograr que la víctima salga vencedora.



CRI: ¿Cuál es su evaluación inicial del caso y las posibilidades de éxito legal? Parece un caso de David contra Goliat.

Mi evaluación respecto a este caso, es que tiene mucho potencial, sin embargo, hay una pieza fundamental y es el tema de los videos del hotel, por lo que el temor es que se hayan borrado. Es un tema de astucia que haya entre el hotel y el actor, no es prescindible, pero está acreditado por Migración que estuvo en Panamá y también se hospedó en el hotel.

Si se niegan a datos, les puden imponer la multa correspondiente, que va desde $500 a $1,000. También le otorga la posibilidad de acceder a otras demandas correspondientes en contra del hotel.



Este miércoles hay una audiencia, específicamente, ¿qué se tocará?

Es una audiencia solicitada, en virtud que es un derecho para lograr probar lo que se cometió. Es una audiencia de afectación de derecho en contra del hotel porque deben brindar la información de la estadía de la persona.



La Fiscalía y mi persona solicitó la información, amparado en la ley, pero no me contestan. El juez de garantías tomará la decisión y de negarse, solicitarán sanciones administrativas en contra del hotel.



CRI: ¿Crees que el actor ha estado involucrado en otros delitos similares en el pasado?

No me atrevo a decir hasta allá, sin embargo, por las conductas que se han desplegado contra mi cliente, lo sigue llamando, contactando, de alguna manera consigue su número. Se masturba, le deja mensajes no apropiados. En ese sentido en mi experiencia son indicativos de que es una persona que se dedica a esas actividades.



CRI: ¿Cuáles son los pasos legales recomendados que se deben seguir para buscar justicia en este caso?

Lo primero es denunciar el hecho, seguido el Ministerio Público al departamento de medicatura forense, se presenta el examen con un doctor idóneo si hubo consentimiento, desgarros, marcas de señas. Se determina cuándo, cómo y dónde.



CRI: ¿Cómo afectó emocionalmente y físicamente a la víctima este supuesto incidente?

Está recibiendo terapia psicológica, perdió el trabajo, en ese momento que salió a relucir el tema.



CRI: ¿Cuáles son las pruebas y evidencias claves que se necesitarán para respaldar las acusaciones?

No veo por dónde este señor pueda establecer una duda razonable, pero aquí hemos hecho una investigación fortalecida, hay elementos que dan cuenta del hecho punible, mismas que ya ha mencionado mi cliente. A esa persona le van a imputar cargos, precisamente por haberse retirado del país, habrá un riesgo por fuga, por lo que se puede establecer la detención provisional.



CRI: ¿Cómo planea abordar cualquier defensa que pueda plantear el actor acusado?

Nos gustaría que la defensa estuviera presente en este caso, no ha hecho presencia el actor. Ya se tiene identificado el lugar en el que reside, en ese sentido vamos a realizar la diligencia con la Interpol a efectos que cuando el Ministerio Público lo solicite, se le mande a buscar.



CRI: ¿Cuáles son los posibles resultados o resoluciones que se pueden esperar en este tipo de casos?

En este caso en específico, se puede hablar de la detención provisional y formulación de cargos, como se fue del país a sabiendas de lo que hizo. En el código procesal penal, los delitos que superen la pena de 4 años, pueden ser sometidas a una detención.



Eso se sustenta en cuatro riesgos procesales, peligro de fuga, destrucción de pruebas, peligro de contacto con sentencia condenatoria vigente o agresiones criminales o la naturaleza del hecho. Así como el peligro como atentado a sus familiares.



CRI: ¿Cuál es el plazo estimado para resolver este asunto legal y qué factores pueden influir en ese plazo?

Todos los casos tienen un periodo de prescripción, pero esto va a partir de los delitos querellados, pero la pena a imponer está por encima de los 5 años, por lo que todavía tiene el mismo tiempo para seguirlo querellando.



CRI: ¿Cuáles son los costos asociados con llevar adelante este caso?

Es una investigación bastante grande, en temas de honorarios se establecen desde antes. Algunos abogados cobran por etapas, iniciales, al final y más. Es tedioso y no se puede establecer un número.



CRI: ¿Recomendaría explorar opciones de mediación o negociación antes de recurrir a un juicio?

Nosotros estamos en la postura de que la persona haga presencia en el proceso. No lo hemos escuchado, tampoco estamos con el ideal que sea condenado. De acuerdo con los delitos de carácter sexual no aplica, pero se podría llegar a uno. Toca esperar.



CRI: ¿Cuáles son los detalles más impactantes y escalofriantes de los presuntos actos cometidos por el actor?

Lo escalofriante de este tema, es el móvil del hecho, llegar al país, contactar a una persona, usar una plataforma, decirle a mi cliente que no se registre en la recepción. Se considera una conducta premeditada, porque pudo perder la vida en este hecho.



CRI: ¿Qué pruebas sólidas tienes para respaldar las acusaciones de privación de libertad, agresión y robo?

En cuanto a esto, está la pérdida de la tarjeta del banco, se está haciendo el registro con la telefónica. Se entiende que realizó la llamada al actor y también a su madre, para que supiera que vería a alguien y protegerse por cualquier cosa.

Solo faltaría el video del hotel, pero hay elementos dentro de la carpeta, que fortalecen el caso.

