Desvalijan el auto de Mirta Rodríguez y se llevan varios artículos valiosos

La conocida expresentadora Mirta Rodríguez confesó a través de sus redes sociales la noche de ayer, que fue víctima de ladrones que aprovecharon la oscuridad de la noche para desvalijarle su auto, esto en los estacionamientos del centro comercial El Dorado.

"Estoy en el Centro Comercial del Dorado, como les había comentado y venía a buscar unos premios del programa. Miren lo que me ha pasado, me robaron la computadora del trabajo, las cosas del carro. Tengo horas aquí y la policía no ha llegado", dijo Mirta.