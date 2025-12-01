Show - 01/12/25 - 12:09 PM

Diddy se bajó del bus y celebró acción de gracias para todos en prisión

Debido la falta de equipos y utensilios básicos, como hornos, microondas o cuchillos, los voluntarios usaron herramientas improvisadas, como sus tarjetas de identificación, para picar la comida, que luego hervían.

 

Por: Redacción / Web -

Sean “P. Diddy” Combs, ayudó a financiar una cena del Día de Acción de Gracias para más de mil reclusos de la prisión federal Fort Dix, en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde cumple una condena por delitos sexuales.

Medios estadounidenses indican que Combs, se asoció con el grupo de internos “Bankroll Bosses” para comprar alimentos adicionales en el economato de la penitenciaria y distribuirlos. El grupo preparó las raciones dos días antes de la celebración del 27 de noviembre y luego las repartió celda por celda.

El rapero declaró al medio a Us Weekly, a través de un representante, que “el Día de Acción de Gracias consiste en asegurar que los demás coman”. Agregó que “todos extrañan a su familia. La gente se deprime durante las fiestas. Solo queríamos reunirnos como familia y hacer lo nuestro”.

“Los’chefs de aquí hacen que sepa como si la hubiera cocinado la abuela”, dijo un exlíder pandillero conocido como B.I.

Diddy, de 56 años, fue condenado el 3 de octubre a 50 meses de prisión, equivalentes a cuatro años y dos meses, por dos cargos de transporte de personas con fines de prostitución. El artista se declaró inocente de todos los cargos.

