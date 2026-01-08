Dinámica saca a flote lágrimas y sentimientos en el Parking de Yen

La dinámica realizada ayer en el Parking de Yenvideo logró romper corazas y tocar fibras profundas entre los participantes, quienes fueron invitados a meditar con los ojos cerrados mientras el narrador los guiaba en un viaje imaginario a bordo de un barco en altamar. En medio del ejercicio, apareció el peligro y con él una decisión crucial: salvar a un familiar o a esa persona especial que ocupa un lugar irremplazable en sus vidas.

La actividad también incluyó un gesto simbólico: entregar una flor a uno de sus compañeros dentro de la casa.

A medida que avanzaba la narración, el ambiente se tornó cada vez más intenso y las emociones comenzaron a desbordarse. Las lágrimas corrieron por los rostros de varios competidores, entre ellos Yedgar, El Pulga y hasta Wisxopro, dejando en evidencia la carga emocional que llevaban por dentro.

Visiblemente conmovido, Yedgar confesó que decidió entrar a la casa como una forma de prepararse emocionalmente para separarse, aunque sea por un tiempo, de su abuela, quien ya supera los 80 años y ha sido su mayor apoyo a lo largo de su vida. Para él, estos 30 días lejos podrían ayudarlo a afrontar el momento en el que ella ya no esté. Entre lágrimas, aprovechó para expresarle cuánto la ama, aunque reconoce que no se lo dice todos los días.

Por su parte, Wisxopro —conocido en redes sociales por su imagen ruda y su actitud de aparente indiferencia ante lo que ocurra en la farándula— dejó al descubierto una faceta muy distinta.

El antiinfluencer aseguró que, llegado el momento, salvaría a su madre, a quien considera lo más importante en su vida. Aunque admitió que no la visita con frecuencia y que suele estar inmerso en su propio mundo, confesó que la lleva siempre presente, esté donde esté.

Dentro de la casa, Wisxopro decidió entregar la flor a María del Pilar, destacando que ella ha sido capaz de ver su lado más humano: el Wisxopro auténtico, sensible, dispuesto a ayudar y con un corazón puro, una versión de él que no muestra en redes sociales.

Sin duda, la dinámica sacó a la luz emociones guardadas, derribó personajes y recordó que, detrás de cada figura pública, hay historias y sentimientos que también merecen ser contados.