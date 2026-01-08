Show - 08/1/26 - 03:51 PM

Weinstein pierde intento de anular condena y evalúa declararse culpable

La defensa de Weinstein, liderada por el polémico abogado Arthur Aidala, afirmó hoy que está considerando un acuerdo de culpabilidad para resolver ese cargo de violación pendiente.

 

Por: Nueva York / EFE -

El productor Harvey Weinstein perdió este jueves su intento de anular la condena por una agresión sexual cometida en 2006, dictada por la Corte Suprema del Estado de Nueva York, mientras su defensa evalúa un acuerdo de culpabilidad de otro cargo de violación que aún no ha sido resuelto por el tribunal.

En la audiencia de hoy, la defensa alegó que esa condena estaba “viciada por presiones entre los jurados durante las deliberaciones”, incluyendo “discusiones fuera de la sala y acusaciones de intimidación verbal”, según consta en el acta judicial.

El juez Curtis Farber determinó que las tensiones reportadas entre los jurados durante las deliberaciones, incluidas discusiones fuera de la sala y acusaciones de intimidación verbal, “no constituían coerción real ni amenazas físicas” y que no afectaron la imparcialidad del veredicto.

Según el fallo, las tensiones fueron “parte del proceso normal de deliberación en un juicio prolongado” y que no justifican un nuevo juicio.

Weinstein, de 73 años, fue condenado el 11 de junio de 2025 por obligar a la asistente de producción Miriam Haley a realizar un acto sexual bajo coerción.

Esa condena se mantiene y, aunque Weinstein aún puede apelar, podría enfrentar hasta 25 años de prisión, descontando los 6 años que ya ha cumplido.

Te puede interesar

Weinstein pierde intento de anular condena y evalúa declararse culpable

Weinstein pierde intento de anular condena y evalúa declararse culpable

Enero 08, 2026
La Gran Leidy es sacada del Parking de Yenvideo

La Gran Leidy es sacada del Parking de Yenvideo

 Enero 08, 2026
Gobernadora de Puerto Rico insiste con el Miss Universo a pesar de los líos

Gobernadora de Puerto Rico insiste con el Miss Universo a pesar de los líos

 Enero 08, 2026
Bad Bunny y su sello disquero demandados por 16 millones de dólares

Bad Bunny y su sello disquero demandados por 16 millones de dólares

 Enero 08, 2026
¡Le dan calle a Barbel! "Bendiciones salió el bby feo", dijo el cantante

¡Le dan calle a Barbel! "Bendiciones salió el bby feo", dijo el cantante

 Enero 08, 2026

Por otro lado, fue absuelto de un cargo similar relacionado con otra mujer, y el jurado no llegó a un veredicto en el caso de violación en tercer grado contra la estilista Jessica Mann, cuyo nuevo proceso iniciará el 3 de marzo de 2026, según medios locales.

La defensa de Weinstein, liderada por el polémico abogado Arthur Aidala, afirmó hoy que está considerando un acuerdo de culpabilidad para resolver ese cargo de violación pendiente y así evitar un tercer juicio en Nueva York.

Weinstein permanece en custodia en Nueva York y mantiene además una apelación activa en Los Ángeles por otro caso distinto de agresión sexual, que podría derivar en nuevas penas si se confirma la sentencia o si es declarado culpable en el juicio pendiente en Manhattan.

Hoy, ante el tribunal, Weinstein mantuvo su postura desafiante y declaró: “Sé que fui infiel, sé que actué mal, pero nunca agredí a nadie”.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta

Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta

Un certero disparo acaba con la vida de un quinceañero en Belén

Un certero disparo acaba con la vida de un quinceañero en Belén
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí