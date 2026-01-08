Show - 08/1/26 - 03:35 PM

La Gran Leidy es sacada del Parking de Yenvideo

Por precaución, Leidy fue sacada para recibir atención médica.

 

El Parking de Yenvideo tuvo una baja hoy, La Gran Leidy fue sacada de la casa por motivos de salud. 

Según dieron a conocer los competidores, Leidy presentaba dolor de cabeza. La producción inmediatamente sacó a la creadora de contenido colombiana para que fuese atendida por personal médico. 

Dentro de la casa los participantes se mostraron preocupados al ver que las pertenencias de la fémina fueron sacadas. Esperan que no se trate de nada grave y Leidy regrese a la competencia, mientras elevaron oraciones por ella. 

Esta noche Yen dará explicaciones de la situación de salud de Leidy y se sabrá si regresa o sale de competencia. 

