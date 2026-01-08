Show - 08/1/26 - 10:03 AM

¡Le dan calle a Barbel! "Bendiciones salió el bby feo", dijo el cantante

 

Por: Redacción / Web -

El cantante panameño Barbel fue liberado, según indicó el famoso en sus redes sociales.

Como todos sabrán, ayer se difundió una imagen de la Policía Nacional en la que se veía a alguien parecido al cantante. Según se dijo, fue por un caso de violencia doméstica

Según Barbel está de nuevo en la calle y viene recargado para seguir tirando plena.

Lo que llama la atención es que luego de tirarle piedras a Sech y decir que lo tenía apagado, no ha vuelto a tocar el tema. 

