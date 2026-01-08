Show - 08/1/26 - 10:03 AM
¡Le dan calle a Barbel! "Bendiciones salió el bby feo", dijo el cantante
El cantante panameño Barbel fue liberado, según indicó el famoso en sus redes sociales.
Como todos sabrán, ayer se difundió una imagen de la Policía Nacional en la que se veía a alguien parecido al cantante. Según se dijo, fue por un caso de violencia doméstica
Según Barbel está de nuevo en la calle y viene recargado para seguir tirando plena.
Lo que llama la atención es que luego de tirarle piedras a Sech y decir que lo tenía apagado, no ha vuelto a tocar el tema.