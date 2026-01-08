Show - 08/1/26 - 12:14 PM

Gobernadora de Puerto Rico insiste con el Miss Universo a pesar de los líos

La organización Miss Universe publicó un comunicado el 2 de enero, en el cual describe como "falsos" los reportes de que hay un cambio de dueños o de que el certamen está en venta.

 

La Gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, insistió en que el concurso del Miss Univeso se realizará en la isla en este 2026, esto en medio de denuncias 

Se ha informado que la isla ya invirtió $3 millones de $9 millones en total que requirió ser la sede del evento, que este año conmemora su aniversario 75. El acuerdo se anunció en septiembre de 2025, dos meses antes que estallaran los escándalos en Miss Universe.

Además de las denuncias por los presuntos sobornos para la elección de Fátima Bosch, en estos momentos, los copropietarios de la organización, Raúl Rocha y Anne Jakrajutatip, enfrentan órdenes de arresto por presuntos delitos criminales. Él en México y ella en Tailandia.

González confía en que esta situación con los directivos no afectará la celebración de Miss Universe, el próximo noviembre, en la isla. Sería la cuarta ocasión, pues aquí se hicieron los concursos de 1972, 2001 y 2002.

Tampoco entró en detalles, pero aseguró que "hay unos elementos que ya la Compañía de Turismo ha estado en conversación con esa corporación que maneja el certamen. Tengo fe en que se puedan resolver para beneficio del pueblo de Puerto Rico, con las garantías necesarias para poder llevar un certamen de esa magnitud, porque como quiera va a movilizar muchas participantes".

