Dio el sí más fácil de su vida... Se casa Fianeth Corro

Otra reina tableña llegará al altar, se trata de Fianeth Corro, Calle Arriba de Las Tablas 2020.

la comunicadora social compartió en redes su felicidad, expresando que hace tres días dio el sí más fácil de su vida a Martín Ho Sang, quien ha sido su mejor amigo.

"Hace dos días di el sí más fácil de mi vida. Me caso con mi mejor amigo, novio, compañero de aventuras, confidente, pareja de baile y complemento perfecto”, expresó la exreina.

Corro aprovechó el post para hacerle saber a su ahora prometido que se ha enamorado de todas sus versiones, por lo que no puede esperar para escribir este nuevo capítulo en su vida junto a él.

“Martín, en 11 años me he enamorado de todas tus versiones, del niño con el que empecé y del extraordinario hombre en el que te haz convertido. No puedo esperar a escribir este nuevo capítulo de nuestra vida juntos y de construir nuestro hogar y nuestra familia. Prometo acompañarte en cada proyecto y aventura que emprendas. Prometo reír y llorar contigo en los miles de momentos que nos quedan por vivir. Te amaré, por y para siempre, cada segundo de esta y de todas las vidas que me queden", puntualizó la tableña.

