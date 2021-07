Director de la cinta 'Suicide Squad' afirma que grabar en Panamá fue genial

El conocido director de cine y ganador de muchos premios James Gunn, confesó en su cuenta de Twitter que poder grabar en Panamá la cinta "Suicide Squad", fue algo muy emocionante.

"El pueblo panameño fue una alegría de principio a fin. Conocerlos fue uno de los mayores beneficios de hacer #TheSuicideSquad", dijo el famoso.

The Panamanian people were a joy through and through. Getting to know them was one of the biggest benefits of making #TheSuicideSquad. https://t.co/HlCr1zAU8u