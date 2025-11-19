Diseñador panameño crea traje nacional de Venezuela pal' Miss Universo

El famoso diseñador Royer Pérez, reconocido creador de trajes de fantasía, maquillaje profesional y producciones visuales, fue el responsable del National Costume de Miss Universo Venezuela 2025, Stephany Abasali, quien este miércoles 19 desfiló en la competencia oficial del Miss Universo que se realiza en Tailandia.

La pieza, titulada “Los Roques, donde los corales se vuelven corona”, rinde homenaje a la riqueza natural del archipiélago Los Roques, uno de los tesoros marinos más emblemáticos de Venezuela. Pérez no solo diseñó y confeccionó el traje en Panamá, sino que además viajó personalmente a Tailandia para realizar los ajustes finales, preparar a la candidata y garantizar un resultado impecable en la pasarela internacional.

Un traje que encarna la esencia del Caribe venezolano

El diseño presenta a Stephany Abasali como una deidad marina, guardiana de los arrecifes, aguas turquesa y santuarios donde las tortugas en peligro de extinción encuentran refugio. La obra destaca por su impresionante trabajo artesanal y simbolismo:

Con corales en relieve que palpitan como joyas vivientes. También Una concha gigante de nácar que se despliega en la espalda como un espejo iridiscente del océano.

La falda con redes transformadas, representando la capacidad de convertir heridas en belleza, acompañada de tortugas en movimiento como presagio de vida eterna.

Además, también tiene una cascadas de cuentas de vidrio, que caen por los brazos simulando gotas suspendidas de agua luminosa.

Un halo de varillas perladas, semejante a un erizo de mar de cristal, símbolo de fragilidad, defensa y fuerza.

Detalla que cada elemento del traje narra un mensaje: la abundancia y vulnerabilidad de los mares del Caribe, la grandeza natural de Venezuela y la urgencia de proteger sus ecosistemas.

El aporte de Panamá no se limitó al diseño: la fotografía oficial del traje fue realizada por el destacado fotógrafo panameño Maikol Gutiérrez, quien capturó la esencia de la obra y la presencia de Stephany Abasali, resaltando la fuerza visual del concepto y el video oficial fue producido por el panameño Jorge Serrano.

Además, Royer Pérez viajó a Tailandia para asistir personalmente a la candidata, realizar ajustes técnicos y asegurar que cada elemento del traje respondiera perfectamente en pasarela.