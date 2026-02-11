Show - 11/2/26 - 12:00 AM

DJ Pitito y César Jordan listos para revolucionar tarimas en Carnaval

Los DJ de Son Salsas, DJ Pitito y César Jordan, preparan el cargamento musical para destacar como uno de los “show” más cotizados del género durante el Carnaval 2026, con una propuesta que recorrerá las fiestas del Dios Momo desde la Cinta Costera hasta el interior.

Según DJ Pitito, el arranque de esta gira carnavalesca representa un logro especial. “Iniciamos gracias a Dios y al público con pie derecho. Queremos incluir mucha más interacción en los ‘show’, no solo para los bailadores, sino también para quienes aman cantar salsa. Queremos crear ‘Son Salsitas’ en cada presentación”, expresó.

El dúo comenzará con la coronación en la Cinta Costera y continuarán por Chitré, Las Tablas, Antón, Ocú, Santiago, Dolega, Las Lajas y Bugaba.

Luis Aguirre, nombre de pila de DJ Pitito, destacó que mantener la energía del público es natural cuando se le entrega lo que busca: éxitos y ritmo. También resaltó que la salsa vive un nuevo impulso entre los jóvenes. “La salsa es un género que tiene el mismo impacto y fuerza que el reggae, el típico y géneros tradicionales. Nosotros le pusimos nuestro estilo, nuestra pimienta: animamos la salsa como si fuera reggae, con la misma adrenalina y picardía, y eso le gustó mucho al público salsero contemporáneo y ha conectado con la nueva generación”, afirmó.

 Febrero 11, 2026

