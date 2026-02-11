Show - 11/2/26 - 02:27 PM

Muere James Van Der Beek a los 48 años tras luchar contra el cáncer

En televisión, participó en series como 'CSI: Miami', 'Pose' y 'Gossip Girl', además de realizar apariciones especiales en otras.

 

Por: Redacción / Web -

James Van Der Beek, el carismático actor que interpretó al sensible e inseguro Dawson Leery en la serie de televisión ‘Dawson’s Creek’, murió este miércoles a los 48 años.

«Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia», informó la esposa del actor estadounidense, Kimberly Van Der Beek, en su cuenta de Instagram.

«Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y el carácter sagrado del tiempo. Esos días llegarán», agregó la publicación.

La enfermedad que sufría James Van Der Beek

Van Der Beek reveló en noviembre del año pasado que padece un cáncer colorrectal. Desde el momento en que dio a conocer su diagnóstico, ha utilizado su plataforma para concienciar sobre su enfermedad.

Una de sus últimas entrevistas públicas fue el pasado diciembre con la cadena estadounidense NBC, en la que habló por primera vez de su aparición virtual en la reunión del proyecto televisivo que lo catapultó a la fama, ‘Dawson’s Creek’.

Van Der Beek fue uno de los primeros en anunciar su aparición en el reencuentro de la mítica serie adolescente, pero debido al empeoramiento de su enfermedad, tuvo que cancelar su participación, donde iba a reunirse con el elenco original para celebrar el legado de la producción que marcó una etapa crucial en su carrera.

Te puede interesar

Rubén Blades dirá adiós a los escenarios

Rubén Blades dirá adiós a los escenarios

 Febrero 11, 2026
Muere James Van Der Beek a los 48 años tras luchar contra el cáncer

Muere James Van Der Beek a los 48 años tras luchar contra el cáncer

 Febrero 11, 2026
¿Puro show? Barceló y María del Pilar se dan su dosis de lengüetazos

¿Puro show? Barceló y María del Pilar se dan su dosis de lengüetazos

 Febrero 11, 2026
La Dikísima, tercer participante de la Mansión del Chiri, promete verg...ros

La Dikísima, tercer participante de la Mansión del Chiri, promete verg...ros

 Febrero 11, 2026
¡No es muñeca de nadie! La Rusa le pone la correa a Urri; debe cambiar

¡No es muñeca de nadie! La Rusa le pone la correa a Urri; debe cambiar

 Febrero 11, 2026

Nacido en Connecticut, Van Der Beek fue famoso por interpretar el papel principal en el drama adolescente ‘Dawson’s Creek’, que se emitió de 1998 a 2003. Recientemente, tuvo apariciones especiales en un episodio de ‘Walker’ y en la película de Tubi ‘Sidelined: The QB and Me’.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada
Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito

Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito
Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio

Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio
Mujer queda incrustada en parabrisas tras brutal colisión en vía a Mendoza

Mujer queda incrustada en parabrisas tras brutal colisión en vía a Mendoza
Entre pandillas, masacres y droga: el ascenso y caída de "Cholo Chorrillo"

Entre pandillas, masacres y droga: el ascenso y caída de "Cholo Chorrillo"