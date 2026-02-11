¡No es muñeca de nadie! La Rusa le pone la correa a Urri; debe cambiar

Anoche el tema se puso picante porque la relación que parecía "oficial" recibió un baño de realidad. Tras finalizar el reality "Parking de Yen Video", la situación entre El Urri y Yana (La Rusa) cambió drásticamente al salir al mundo real.

Yana aclaró que no son novios oficialmente en la vida real. Explicó que, aunque hubo una conexión fuerte y apoyo mutuo durante el encierro, las condiciones afuera son distintas y actualmente solo se están conociendo.

Ella declaró públicamente que "no es muñeca de nadie" y que, tras el show, mantienen solo una amistad.

La modelo fue enfática al decir que, para tener algo serio, él debe demostrar cambios en ciertos hábitos y pedírselo formalmente.

Antes de este "enfriamiento", se les vio juntos en un recorrido por San Miguelito para que Yana conociera el entorno de Urri, experiencia que incluyó hasta una protesta local por falta de agua