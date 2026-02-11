Show - 11/2/26 - 08:46 AM

La Dikísima, tercer participante de la Mansión del Chiri, promete verg...ros

Su anuncio el 10 de febrero causó locura en redes, ya que es considerada "la más viral del barrio" y promete no quedarse callada ante nadie.

 

Por: Redacción / Web -

¡Esto se está saliendo de control! Ayer se confirmó que La Dikísima, conocida por su rivalidad viral con Eriposito, es la tercera participante oficial de "La Mansión del Chiri"

Su anuncio el 10 de febrero causó locura en redes, ya que es considerada "la más viral del barrio" y promete no quedarse callada ante nadie.

Se une a la lista que ya incluye a Tiffany García, la primera confirmada, quien también viene de protagonizar escándalos mediáticos recientes. Sin olvidar a Yaneth Marín que también estará presente.

El show reunirá a 17 participantes que vivirán aislados durante 26 días en una mansión de lujo ubicada en Las Lajas, Chiriquí.

Los seguidores ya están comentando que "esa vaina se va a prender bien feo" debido al fuerte carácter de La Dikísima y el historial de los otros convocados.

Te puede interesar

¿Puro show? Barceló y María del Pilar se dan su dosis de lengüetazos

¿Puro show? Barceló y María del Pilar se dan su dosis de lengüetazos

 Febrero 11, 2026
La Dikísima, tercer participante de la Mansión del Chiri, promete verg...ros

La Dikísima, tercer participante de la Mansión del Chiri, promete verg...ros

 Febrero 11, 2026
¡No es muñeca de nadie! La Rusa le pone la correa a Urri; debe cambiar

¡No es muñeca de nadie! La Rusa le pone la correa a Urri; debe cambiar

 Febrero 11, 2026
Dream Theater confirma ‘show’ en Panamá

Dream Theater confirma ‘show’ en Panamá

Febrero 11, 2026
¡Sandra le da palo a las pelaítas! Subió dos libras y le da duro al huevo

¡Sandra le da palo a las pelaítas! Subió dos libras y le da duro al huevo

 Febrero 10, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada
Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito

Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito
Mujer queda incrustada en parabrisas tras brutal colisión en vía a Mendoza

Mujer queda incrustada en parabrisas tras brutal colisión en vía a Mendoza
Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio

Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio
Entre pandillas, masacres y droga: el ascenso y caída de "Cholo Chorrillo"

Entre pandillas, masacres y droga: el ascenso y caída de "Cholo Chorrillo"