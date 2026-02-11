La Dikísima, tercer participante de la Mansión del Chiri, promete verg...ros

¡Esto se está saliendo de control! Ayer se confirmó que La Dikísima, conocida por su rivalidad viral con Eriposito, es la tercera participante oficial de "La Mansión del Chiri".

Su anuncio el 10 de febrero causó locura en redes, ya que es considerada "la más viral del barrio" y promete no quedarse callada ante nadie.

Se une a la lista que ya incluye a Tiffany García, la primera confirmada, quien también viene de protagonizar escándalos mediáticos recientes. Sin olvidar a Yaneth Marín que también estará presente.

El show reunirá a 17 participantes que vivirán aislados durante 26 días en una mansión de lujo ubicada en Las Lajas, Chiriquí.

Los seguidores ya están comentando que "esa vaina se va a prender bien feo" debido al fuerte carácter de La Dikísima y el historial de los otros convocados.