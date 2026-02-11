¿Puro show? Barceló y María del Pilar se dan su dosis de lengüetazos

Barceló y María del Pilar desbordaron romance puro anoche en un live, hecho que le valió para que medio Panamá le dijera al influencer que está dejando mal al género y lo acusan de venado.

Ambos compartieron un live y luego se besaron, sin embargo, lo que la gente quería saber era si tenían algo serio y dónde estaba Frank, la pareja de ella.

Lo que más indignó en el live de Kick fue que el beso se dio apenas horas después de que Barceló tuviera un enfrentamiento físico (boxeo) con Frank, la pareja de María.

Urri cuestionó la veracidad del momento, señalando que mientras él intentaba reconciliarse seriamente con La Rusa Yana, lo de Barceló parecía un intento desesperado por recuperar el favor del público tras ser llamado "malagradecido".

Memo Palacios, amigo de Barceló fue tajante al decir que el beso "enterró" la credibilidad de Barceló como competidor serio, sugiriendo que cayó en el juego de María del Pilar solo para asegurar votos en el ranking, donde él lidera con más del 188% de apoyo.