Rubén Blades dirá adiós a los escenarios

El cantautor panameño Rubén Blades reveló en su escrito “Apuntes desde la esquina”, el cual publicó el pasado 7 de febrero, su futuro profesional, sus planes de residencia y un mensaje cercano para su audiencia.

En su escrito, el reconocido artista y actor adelantó que el año 2027 marcará su última etapa activa de giras junto a la banda de Roberto Delgado, agrupación con la que ha desarrollado una sólida y aplaudida propuesta musical en los últimos años. No obstante, Blades aclaró que esto no significaría un retiro total de la música, ya que existe la posibilidad de que continúen trabajando juntos en grabaciones y proyectos de estudio.

“He decidido no seguir en el trajín de las presentaciones musicales personales. Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más... Este año, visitaré Europa con la banda de Roberto Delgado, para darme el gusto de estar con ellos allá, una última vez. Estoy trabajando en dos álbumes de ‘salsa’ con Roberto (uno de ellos es un subgrupo dentro de la misma orquesta) y finalizando otro álbum, en el estilo ‘Mixtura’, con mi colega, amigo y coproductor, Luis Enrique Becerra, cómplice de mi otro grupo, Paraíso Road Gang”, reveló.

Además de hablar sobre su agenda artística, el intérprete de clásicos de la salsa manifestó su anhelo de regresar a Panamá de forma más permanente, señalando que espera concretar ese plan a más tardar en 2028.

Detalló que el libro autobiográfico que escribió para Random House/Penguin está en la etapa final de revisión y podría presentarlo a finales de este año, o principios del 2027.