Doralis anhela su vacuna contra el COVID-19

La presentadora de “A lo panameño” y cantante, Doralis Mela, espera con ansias vacunarse contra el COVID-19.

Mela contó ayer una anécdota que vivió con una señora hace unos días, donde mencionaba que tenía miedo vacunarse, debido a que no sabía cómo iba reaccionar su cuerpo tras recibir la dosis, este hecho dejó pensando a “La Tepesita”, quien dijo que por el contrario ella desea su vacuna pronto.

“La vez pasada iba para el pueblo y le di el bote a la señora, y le dije ‘jo, va a vacunarse… y dice la señora yo no me voy a vacunar nada, voy a ver la familia y le dije a usted no le tiene miedo al COVID”, señaló Doralis en un video en su cuenta de Instagram.

Manifestó que la señora le dijo “esa vacuna me da miedo, no sé cómo voy a reaccionar a eso y yo no me voy a inyectar”, respuesta que fue muy sorprendente para la cantante.

“Y no se vacunó nada, yo aquí esperando y no me vacuno”, expresó Mela.

Por otro lado, ayer, Yedgar Carolina se colocó su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, dijo estar contento y agradeció por el buen trato del personal de salud.

“No hay palabras para describir la emoción que sentí hoy, después de un poco de nervios quizá producidos por la ansiedad... aquí estoy con mi primera dosis de Pfizer contra el COVID 19/20/21. Fui recibido con mucho cariño, me preguntaron por la caravana y por la tuna rompe calle; quizás pa’ la segunda dosis, porque ahorita Las Tablas está en punto CRÍTICO”, comentó.