Kathy Carfashion defendió su reconocimiento dado en Colón

La conocida Kathy Car Fashion respondió de manera firme y emocional tras recibir el reconocimiento Colón, esto luego que muchos dijeran que no había hecho nada y era una burla para los otros homenajeados.

Kathy agradeció al Consejo Municipal de Colón y aseguró que el reconocimiento no es por "ser perfecta", sino por su labor social y el apoyo real que brinda a los jóvenes emprendedores de su provincia para que inicien sus negocios.

Reiteró que su misión es "apoyar, sumar y abrir puertas", trabajando siempre "con amor y desde el corazón", independientemente de las opiniones divididas sobre su personalidad.

En sus plataformas como Instagram, ha publicado mensajes donde afirma que mientras otros "hablan o critican", ella sigue construyendo, facturando y generando un impacto real en su comunidad.

Defendió su trayectoria como empresaria e influencer, señalando que su audiencia la respalda porque conocen su esfuerzo diario más allá de lo que se ve en el contenido de entretenimiento.

El reconocimiento fue otorgado en el marco de la celebración de los 174 años de la fundación de la ciudad de Colón