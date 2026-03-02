Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto, según el estilista de ella

Zendaya y Tom Holland se casaron en una ceremonia secreta, según dijo el estilista de Zendaya, Law Roach, indicó CNN.

Durante la alfombra roja de los premios Actores 2026 en Los Ángeles, Roach declaró al medio Access Hollywood que “la boda ya se celebró”.

“Se la perdieron”, dijo Roach, quien lleva más de una década trabajando con Zendaya.

Ambos de 29 años, se conocieron en 2017 durante el rodaje de “Spider-Man: Homecoming”, y su química durante la gira de prensa de la película dio pie a especulaciones sobre una posible relación.

Aunque no fue hasta julio de 2021 que esta se confirmó, cuando la pareja fue fotografiada besándose en el coche de Holland.

Desde entonces, “Tomdaya” han mantenido su relación con discreción, compartiendo solo ocasionalmente fotos en entrevistas o redes sociales.