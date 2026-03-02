Show - 02/3/26 - 11:23 AM

Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto, según el estilista de ella

Aunque no fue hasta julio de 2021 que esta se confirmó, cuando la pareja fue fotografiada besándose en el coche de Holland.

 

Por: Redacción / Web -

Zendaya y Tom Holland se casaron en una ceremonia secreta, según dijo el estilista de Zendaya, Law Roach, indicó CNN.

Durante la alfombra roja de los premios Actores 2026 en Los Ángeles, Roach declaró al medio Access Hollywood que “la boda ya se celebró”.

“Se la perdieron”, dijo Roach, quien lleva más de una década trabajando con Zendaya.

Ambos de 29 años, se conocieron en 2017 durante el rodaje de “Spider-Man: Homecoming”, y su química durante la gira de prensa de la película dio pie a especulaciones sobre una posible relación.

Aunque no fue hasta julio de 2021 que esta se confirmó, cuando la pareja fue fotografiada besándose en el coche de Holland.

Desde entonces, “Tomdaya” han mantenido su relación con discreción, compartiendo solo ocasionalmente fotos en entrevistas o redes sociales.

Te puede interesar

Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto, según el estilista de ella

Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto, según el estilista de ella

 Marzo 02, 2026
Anyuri le sigue los pasos a Shakira y llamará a su hijo Milán

Anyuri le sigue los pasos a Shakira y llamará a su hijo Milán

 Marzo 02, 2026
Jessica Chávez vive horas de tensión en Dubái

Jessica Chávez vive horas de tensión en Dubái

 Marzo 02, 2026
Elije la paz, el respeto y seguir adelante con la frente en alto

Elije la paz, el respeto y seguir adelante con la frente en alto

 Marzo 02, 2026
Sepelio de Willie Colón será privado, pero dejarán que fans lo despidan

Sepelio de Willie Colón será privado, pero dejarán que fans lo despidan

 Marzo 01, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera

Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera
Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Acaban con la vida de joven de 23 años en Caimitillo

Acaban con la vida de joven de 23 años en Caimitillo
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves