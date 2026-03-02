Show - 02/3/26 - 12:00 AM

Jessica Chávez vive horas de tensión en Dubái

La panameña Jessica Chávez utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores luego de vivir horas de tensión en Dubái, ciudad donde reside actualmente.

A través de sus historias de Instagram, la también creadora de contenido agradeció los mensajes de preocupación y confirmó que ella y su familia se encuentran bien en casa, pese a una noche “muy larga” marcada por explosiones y alertas aéreas.

“Gracias por los mensajes, estamos bien en casa. Ha sido una noche muy larga y todavía siguen las explosiones”, escribió, pidiendo además a sus seguidores informarse únicamente por medios oficiales ante la circulación de noticias falsas.

Jessica explicó que las defensas aéreas interceptaron múltiples misiles y drones lanzados hacia el territorio, lo que provocó fuertes sonidos y la caída de fragmentos en distintas zonas. “Lo que están cayendo son los restos de todo lo que están interceptando”, detalló, intentando llevar calma en medio del nerviosismo.

En otra publicación, acompañada por una imagen nocturna del imponente Burj Khalifa, la panameña reflexionó sobre lo inusual de la situación. “Todos los que elegimos Dubái como hogar sabemos que esto no es algo normal que pase aquí. Sí, inquieta, pero también es verdad que vivimos en una de las ciudades más seguras del mundo”, expresó.

Con mensajes de fe y esperanza, Chávez aseguró confiar en que todo pase pronto y agradeció cada muestra de apoyo recibida.

