Anyuri le sigue los pasos a Shakira y llamará a su hijo Milán

La cantante Anuyri y el padre de su hijo, Michael Ángel han decidido llamar Milán a su primer hijo, una elección que ya ha despertado ternura y comentarios positivos en redes.



Este nombre tiene origen eslavo y significa “querido” o “amado”, asociándose también con cualidades como gracia y unión. Para ella es un motivo de orgullo y que desea tener ya en sus brazos.

Anyuri le sigue los pasos a Shakira, pues recordemos, uno de los hijos que tuvo con Piqué se llama igual.

