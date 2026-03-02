Show - 02/3/26 - 09:18 AM
Anyuri le sigue los pasos a Shakira y llamará a su hijo Milán
Para ella es un motivo de orgullo y que desea tener ya en sus brazos.
La cantante Anuyri y el padre de su hijo, Michael Ángel han decidido llamar Milán a su primer hijo, una elección que ya ha despertado ternura y comentarios positivos en redes.
Este nombre tiene origen eslavo y significa “querido” o “amado”, asociándose también con cualidades como gracia y unión. Para ella es un motivo de orgullo y que desea tener ya en sus brazos.
Anyuri le sigue los pasos a Shakira, pues recordemos, uno de los hijos que tuvo con Piqué se llama igual.