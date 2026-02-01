Show - 11/2/26 - 12:00 AM

Dream Theater confirma ‘show’ en Panamá

Los íconos del metal progresivo Dream Theater incluyeron a Panamá dentro de su esperada gira “40th Anniversary Tour – An Evening With Dream Theater”, un recorrido especial por Latinoamérica con el que celebran cuatro décadas de trayectoria y el lanzamiento de su más reciente álbum de estudio, Parasomnia.

La legendaria agrupación, integrada por James LaBrie, John Petrucci, John Myung, Jordan Rudess y Mike Portnoy, ofrecerá un espectáculo de más de tres horas, con un formato especial que repasa etapas clave de su carrera. El concierto en Panamá marcará un momento destacado para los fans del rock progresivo, ya que la banda interpretará completo su nuevo álbum y sumará clásicos y favoritos de su catálogo.

El “show” está programado para el 14 de abril en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá, prometiendo una velada cargada de virtuosismo, nostalgia y potencia sonora. La gira llega tras una serie de presentaciones con entradas agotadas y el regreso de Mike Portnoy a la formación, hecho que ha sido celebrado por seguidores alrededor del mundo.

Con millones de discos vendidos, premios y reconocimientos internacionales, Dream Theater ha evolucionado silenciosamente hasta convertirse en pioneros del metal progresivo a lo largo de un viaje sin precedentes, marcado por un hito tras otro inolvidable.

Te puede interesar

¡Sandra le da palo a las pelaítas! Subió dos libras y le da duro al huevo

¡Sandra le da palo a las pelaítas! Subió dos libras y le da duro al huevo

 Febrero 10, 2026
Revulú por concierto de Marc en el carnaval en Gran Canaria

Revulú por concierto de Marc en el carnaval en Gran Canaria

 Febrero 10, 2026
Yen responde a la compra de seguidores: "Son cuentas que tiran 'hate'"

Yen responde a la compra de seguidores: "Son cuentas que tiran 'hate'"

 Febrero 10, 2026
Rubén Blades anuncia el retiro definitivo de los escenarios

Rubén Blades anuncia el retiro definitivo de los escenarios

Febrero 10, 2026
Catherine O’Hara murió por una embolia pulmonar y padecía de cáncer rectal

Catherine O’Hara murió por una embolia pulmonar y padecía de cáncer rectal

 Febrero 10, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados
Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado
Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada
Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Mujer queda incrustada en parabrisas tras brutal colisión en vía a Mendoza

Mujer queda incrustada en parabrisas tras brutal colisión en vía a Mendoza