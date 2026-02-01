Dream Theater confirma ‘show’ en Panamá

Los íconos del metal progresivo Dream Theater incluyeron a Panamá dentro de su esperada gira “40th Anniversary Tour – An Evening With Dream Theater”, un recorrido especial por Latinoamérica con el que celebran cuatro décadas de trayectoria y el lanzamiento de su más reciente álbum de estudio, Parasomnia.

La legendaria agrupación, integrada por James LaBrie, John Petrucci, John Myung, Jordan Rudess y Mike Portnoy, ofrecerá un espectáculo de más de tres horas, con un formato especial que repasa etapas clave de su carrera. El concierto en Panamá marcará un momento destacado para los fans del rock progresivo, ya que la banda interpretará completo su nuevo álbum y sumará clásicos y favoritos de su catálogo.

El “show” está programado para el 14 de abril en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá, prometiendo una velada cargada de virtuosismo, nostalgia y potencia sonora. La gira llega tras una serie de presentaciones con entradas agotadas y el regreso de Mike Portnoy a la formación, hecho que ha sido celebrado por seguidores alrededor del mundo.

Con millones de discos vendidos, premios y reconocimientos internacionales, Dream Theater ha evolucionado silenciosamente hasta convertirse en pioneros del metal progresivo a lo largo de un viaje sin precedentes, marcado por un hito tras otro inolvidable.