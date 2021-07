Dubosky rechazó un contrato de 100 mil dólares y afirma no estar arrepentido

El cantante Dubosky volvió a activar las redes sociales, pero en esta ocasión no tiene nada que ver con Anyuri, pues es relacionado a una oferta de dinero muy jugosa que le llegó y rechazó sin pensarlo.

LEE TAMBIÉN: Franklyn pasa páramos para sacar una serpiente de su auto; el reptil jugó con él

Publicidad

En una entrevista realizada hace poco, el famoso contó que hace un tiempo le llegó la oportunidad de firmar por 100 mil dólares para trabajar con empresarios colombianos que creían en su estilo musical

"Ahora que todo mundo ve que la cosa está bien, no quiere decir que sea así. Yo me estaba sintiendo mal. En ese 2018 llegó Año Nuevo y me arrodillé, le dije a Dios que me sentía mal. Quizás te sorprendas, cuando me dijiste que hay unos colombianos millonarios que te quieren firmar, te dije Winnie no firmo por menos de 100 mil dólares. Fui a la reunión, lo pensé y a final no le di ninguna respuesta. Tú pensaste, Dubosky está loco son 100 o150 mil, no quiere firmar, tiene plata entonces. Lo que pasa es que yo me sentía mal y no sucedió", dijo el artista.

Según Dubosky, dejó de hacer muchas cosas en su vida, entre ellas trabajar temas comerciales, por estar tranquilo con todo.

Para los que recuerdan, el famoso dijo que tras la muerte de su hermano estuvo en malos pasos y andaba con el desorden.

"Yo estaba en la locura, indirectamente me empecé a meter a problemas que en teoría tenían que ver con el suceso de mi hermano. Una vez afuera de mi apartamento tiraron una granada, la gente que en teoría tenía que ver con la muerte de mi hermano", expresó.

Por supuesto, como era de esperarse sus comentarios no fueron tomados de la mejor manera y muchos aseguran que esos números son para artistas de la talla de Sech, Erika Ender, Rubén Blades y Joey Montana, aunque otros aseguran que Dubosky tiene mucho talento.