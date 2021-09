Dundunsúa se siente rica con su operación en Colombia y le valen las críticas

La conocida Dundunsúa activó las redes sociales esta mañana, tras publicar una imagen en la que muestra los retoques se ha hecho luego de viajar a Colombia.

La famosa que anda por tierras colombianas para hacerse unos cambios y verse mejor afirmó que está feliz por lo que ha hecho en sus bubis, además, se siente rica con su nuevo aspecto.

"Mis amigas la intrigosas en 123... duro y no suave. Hoy amanecí rica con fuerza y agradecida", escribió junto a su imagen.

Como era de esperarse, de una la comenzaron a criticar en redes y tras ver su imagen en páginas de memes en tono de burla, ella reaccionó molesta.

"Dios me está bendiciendo, aunque digan que eso no es bendición, no me interesa. La gente dice que las protesis duran un tiempo, ella tiene para cambiarse, que yo sepa tengo un empleo, voy a ser una abogada reconocida internacionalmente", dijo en un live de Instagram.

A pesar de las críticas seguirá con los cambios y cuando vuelva será la envidia de muchos, aseguró en sus declaraciones.