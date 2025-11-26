Show - 26/11/25 - 03:21 PM

¡Eddy Lover habla! Promotora incumplió y quisieron dañarle la imagen

René Araúz, su representante, aceptó que recibió el dinero, pero no esperaba que la promotora iniciara un proceso por supuesta extorsión, algo que el equipo califica como un intento de afectar su imagen.

 

Por: Redacción / Web -

El cantante panameño Eddy Lover llegó a suelo patrio y de una decidió aclarar todo el despelote que se le formó en Bolivia.

Eddy indica que su equipo siempre se apega estrictamente a los contratos, tanto por la seguridad del artista como por la de su equipo, sin embargo, en esta ocasión, el problema es que la promotora incumplió desde el primer show en Santa Cruz.

En este punto ignoró las condiciones técnicas y logísticas pactadas desde septiembre, algo que para un artista de su categoría no se puede permitir para nada.

Lo que más le llamó la atención es que estando ya en el camerino, le quisieron resolver el problema como dicen en buen panameño “a medias”, mientras él solo quería salir a cantar para sus fanáticos.

En ese momento la promotora no respondió llamadas, por lo que el show siguió sin él. ⁣

Al ser un tema de contratos,  su equipo decidió apegarse al contrato y aplicar la penalización correspondiente. 

Te puede interesar

¡Eddy Lover habla! Promotora incumplió y quisieron dañarle la imagen

¡Eddy Lover habla! Promotora incumplió y quisieron dañarle la imagen

Noviembre 26, 2025
¿Presi del Miss Universo vinculado a narcos? Sheinbaum pide aclarar caso

¿Presi del Miss Universo vinculado a narcos? Sheinbaum pide aclarar caso

 Noviembre 26, 2025
¡Eddy Lover llega hoy a Panamá y hablará de su lío por estafa en Bolivia!

¡Eddy Lover llega hoy a Panamá y hablará de su lío por estafa en Bolivia!

 Noviembre 26, 2025
Beldad de Portugal critica el Miss Universo: "No nos dejan tener machos"

Beldad de Portugal critica el Miss Universo: "No nos dejan tener machos"

 Noviembre 26, 2025
El Puma aclara lío en su vuelo: “Me echaron del avión como un delincuente”

El Puma aclara lío en su vuelo: “Me echaron del avión como un delincuente”

 Noviembre 26, 2025

Luego del pago, los conocidos 15 mil dólares, la gira continuó sin inconvenientes en Cochabamba y La Paz.⁣
 

René Araúz, su representante, aceptó que recibió el dinero, pero no esperaba que la promotora iniciara un proceso por supuesta extorsión, algo que el equipo califica como un intento de afectar su imagen. 

“Si hubiese sido un tema contractual, eso se maneja de forma civil, pero eligieron otro camino”, afirmaron.⁣

Araúz agrega que el proceso legal en Bolivia es un desorden, porque para ellos hacer algo resultaba muy complicado. Ahora lo que harán es que el proceso siga su curso para tomar otro tipo de medidas. 

Lover remarcó que se debe a sus fans en cada momento, pero no dejará de defenderse si abusan de su trabajo y carrera que le ha tomado muchos años formar. 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino
Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora

Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora
Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave

Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave
La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito

La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí