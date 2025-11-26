¡Eddy Lover habla! Promotora incumplió y quisieron dañarle la imagen

El cantante panameño Eddy Lover llegó a suelo patrio y de una decidió aclarar todo el despelote que se le formó en Bolivia.

Eddy indica que su equipo siempre se apega estrictamente a los contratos, tanto por la seguridad del artista como por la de su equipo, sin embargo, en esta ocasión, el problema es que la promotora incumplió desde el primer show en Santa Cruz.

En este punto ignoró las condiciones técnicas y logísticas pactadas desde septiembre, algo que para un artista de su categoría no se puede permitir para nada.

Lo que más le llamó la atención es que estando ya en el camerino, le quisieron resolver el problema como dicen en buen panameño “a medias”, mientras él solo quería salir a cantar para sus fanáticos.

En ese momento la promotora no respondió llamadas, por lo que el show siguió sin él. ⁣

Al ser un tema de contratos, su equipo decidió apegarse al contrato y aplicar la penalización correspondiente.

Luego del pago, los conocidos 15 mil dólares, la gira continuó sin inconvenientes en Cochabamba y La Paz.⁣



René Araúz, su representante, aceptó que recibió el dinero, pero no esperaba que la promotora iniciara un proceso por supuesta extorsión, algo que el equipo califica como un intento de afectar su imagen.

“Si hubiese sido un tema contractual, eso se maneja de forma civil, pero eligieron otro camino”, afirmaron.⁣

Araúz agrega que el proceso legal en Bolivia es un desorden, porque para ellos hacer algo resultaba muy complicado. Ahora lo que harán es que el proceso siga su curso para tomar otro tipo de medidas.

Lover remarcó que se debe a sus fans en cada momento, pero no dejará de defenderse si abusan de su trabajo y carrera que le ha tomado muchos años formar.

⁣