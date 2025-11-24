Show - 24/11/25 - 03:53 PM

Eddy Lover queda en libertad en Bolivia

Juez otorga libertad al artista panameño, pero las investigaciones continuarán.

 

Eddy Lover y su "manager" René Araúz fueron puestos en libertad luego de permanecer detenidos en La Paz, Bolivia, durante el fin de semana tras una denuncia por presunto incumplimiento de contrato y controversias con los organizadores de un evento.

En audiencia, la Fiscalía presentó los informes iniciales sobre las quejas de productores y asistentes que reclamaron que el artista no se presentó al concierto para el que había sido contratado. 

Según los denunciantes, el intérprete habría recibido un adelanto económico, lo que generó una exigencia de reembolso y la solicitud de restricciones migratorias mientras se resolvía el caso.

Sin embargo, el juez a cargo decidió otorgarle libertad, destacando que las investigaciones continúan y que aún deben aclararse las circunstancias que llevaron a la cancelación del espectáculo. 

Te puede interesar

Eddy Lover queda en libertad en Bolivia

Eddy Lover queda en libertad en Bolivia

 Noviembre 24, 2025
Juez en Bolivia le da calle a Eddy Lover; empresaria exige sus $15 mil

Juez en Bolivia le da calle a Eddy Lover; empresaria exige sus $15 mil

 Noviembre 24, 2025
Srta. Panamá apoya a Miss Universe y a Raúl Rochas tras escándalo de México

Srta. Panamá apoya a Miss Universe y a Raúl Rochas tras escándalo de México

 Noviembre 24, 2025
Muere a los 81 años Jimmy Cliff, una de las grandes figuras del reggae

Muere a los 81 años Jimmy Cliff, una de las grandes figuras del reggae

 Noviembre 24, 2025
Aprehenden a Valentino; está presuntamente vinculado a un homicidio

Aprehenden a Valentino; está presuntamente vinculado a un homicidio

 Noviembre 24, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado
Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"

Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"
Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia

Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia
Vía Interamericana se tiñe de sangre de madrugada

Vía Interamericana se tiñe de sangre de madrugada
Accidente fatal en vía al Puente de las Américas: un muerto y tres heridos

Accidente fatal en vía al Puente de las Américas: un muerto y tres heridos