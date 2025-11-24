Eddy Lover queda en libertad en Bolivia

Eddy Lover y su "manager" René Araúz fueron puestos en libertad luego de permanecer detenidos en La Paz, Bolivia, durante el fin de semana tras una denuncia por presunto incumplimiento de contrato y controversias con los organizadores de un evento.

En audiencia, la Fiscalía presentó los informes iniciales sobre las quejas de productores y asistentes que reclamaron que el artista no se presentó al concierto para el que había sido contratado.

Según los denunciantes, el intérprete habría recibido un adelanto económico, lo que generó una exigencia de reembolso y la solicitud de restricciones migratorias mientras se resolvía el caso.

Sin embargo, el juez a cargo decidió otorgarle libertad, destacando que las investigaciones continúan y que aún deben aclararse las circunstancias que llevaron a la cancelación del espectáculo.