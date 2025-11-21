El ‘niño del barrio’ narró su primera eliminatoria mundialista

El periodista y narrador deportivo Jonathan Gutiérrez vive uno de los momentos más especiales de su carrera luego de relatar, por primera vez, una eliminatoria mundialista para TVMAX, experiencia que coincidió nada menos que con la clasificación de Panamá al próximo Mundial.

Con evidente emoción, el comunicador compartió en redes sociales lo que significó para él esta hazaña profesional y personal. Gutiérrez recordó sus inicios “como un niño del barrio” que soñaba con llegar lejos, y destacó que este logro supera cualquier expectativa que alguna vez imaginó: “Un camino que no ha sido fácil, pero Dios siempre ha estado de mi lado de muchas formas, tomándome la mano y diciéndome que todo estaría bien”, expresó.

El narrador se mostró agradecido por la oportunidad de contar, para todo un país, el triunfo que selló el pase de la Selección Nacional. Además, elogió al equipo de profesionales con el que trabajó durante la cobertura, asegurando que esta experiencia reafirmó su pasión por el periodismo deportivo.

Con humildad y entusiasmo, Jonathan dejó claro que este es solo el comienzo: “Y aquí vamos, siempre con una sonrisa y con el corazón en la mano dispuesto a darlo todo en cada momento”, escribió, agradeciendo también al público que lo ha acompañado en su crecimiento.