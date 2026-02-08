Show - 08/2/26 - 02:24 PM

¡Polémica! Tiffany estará en la Mansión del Chiri; la aman y la cuestionan

El reality, organizado por The Chris Phillips, tiene previsto reunir a 17 participantes en una casa de playa en Las Lajas para competir por un premio de $10,000.

 

Por: Redacción / Web -

La polémica Tiffany García fue confirmada como la primera participante del nuevo reality show panameño "La Mansión del Chiri", despertando una gran polémica por el pasado de ella relacionado a supuestos temas de estafa.

Su inclusión ha sido muy criticada debido a acusaciones previas de presunta estafa en la venta de boletos para el concierto de Beéle en Panamá. Aunque ella alegó haber sido también una víctima, el caso llegó al Ministerio Público y generó un fuerte rechazo en redes sociales.

También ha enfrentado cuestionamientos por supuestas contradicciones respecto a un diagnóstico de cáncer que mencionó en el pasado.

El show ha recibido críticas de usuarios que lo comparan con otros proyectos de influencers, como el de "Parking de Yen", aunque los defensores del proyecto resaltan que es una iniciativa puramente chiricana.

Dicho anuncio de su participación ha sido descrito por medios como "del escándalo a la mansión", dividiendo opiniones entre quienes apoyan la oportunidad de redención y quienes cuestionan que se premie a figuras con tales antecedentes. 

El reality, organizado por The Chris Phillips, tiene previsto reunir a 17 participantes en una casa de playa en Las Lajas para competir por un premio de $10,000.

Te puede interesar

Shakira se sacó la ñecks durante un show en El Salvador

Shakira se sacó la ñecks durante un show en El Salvador

 Febrero 08, 2026
¿Le tirará a Trump o a ICE? El activismo de Bad Bunny causa ronchas

¿Le tirará a Trump o a ICE? El activismo de Bad Bunny causa ronchas

 Febrero 08, 2026
¡Polémica! Tiffany estará en la Mansión del Chiri; la aman y la cuestionan

¡Polémica! Tiffany estará en la Mansión del Chiri; la aman y la cuestionan

 Febrero 08, 2026
Kafu Banton le regala a El Pulga una estadía en Glamping El Fortin

Kafu Banton le regala a El Pulga una estadía en Glamping El Fortin

 Febrero 07, 2026
Yenvideo confirma segunda temporada del Parking

Yenvideo confirma segunda temporada del Parking

 Febrero 07, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Santo! Hombre muere en un 'push botton' mientras hacía el delicioso

¡Santo! Hombre muere en un 'push botton' mientras hacía el delicioso
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Adulto mayor muere desangrado tras cortarse el brazo accidentalmente

Adulto mayor muere desangrado tras cortarse el brazo accidentalmente
"Cholo Chorrillo", culpable y podría recibir cadena perpetua en Estados Unidos

"Cholo Chorrillo", culpable y podría recibir cadena perpetua en Estados Unidos
Justicia alcanzó a "Cholo Chorrillo": condenado en EE.UU. por narcotráfico

Justicia alcanzó a "Cholo Chorrillo": condenado en EE.UU. por narcotráfico