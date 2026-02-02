El Urri regresa tatuado con el nombre de la Rusa y Barceló está cabreado

El Parking de Yen Video estuvo candela anoche con la eliminación de la participante colombiana Leidy, quien quedó fuera de la competencia por el premio de los 10 mil dólares.

Tras una votación donde también estuvieron en riesgo Barceló y Kathy, Leidy se convirtió en la más reciente expulsada del show.

Se anunció que el grupo Los Rabanes visitaría el "Parking" para convivir con los participantes y compartir historias.

Además, se ha generado gran controversia tras el regreso de "El Urri" al reality, lo cual ha tensionado el ambiente dentro de la casa.

Como era de esperarse Barceló al ver al Urri expresó su molestia, argumentando que ya tenía los números y sabía cuánto tenía que gastar para ganar la competencia.