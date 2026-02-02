Show - 02/2/26 - 08:22 AM

El Urri regresa tatuado con el nombre de la Rusa y Barceló está cabreado

Se anunció que el grupo Los Rabanes visitaría el "Parking" para convivir con los participantes y compartir historias.

 

Por: Redacción / Web -

El Parking de Yen Video estuvo candela anoche con la eliminación de la participante colombiana Leidy, quien quedó fuera de la competencia por el premio de los 10 mil dólares. 

Tras una votación donde también estuvieron en riesgo Barceló y Kathy, Leidy se convirtió en la más reciente expulsada del show.

Se anunció que el grupo Los Rabanes visitaría el "Parking" para convivir con los participantes y compartir historias.

Además, se ha generado gran controversia tras el regreso de "El Urri" al reality, lo cual ha tensionado el ambiente dentro de la casa.

Como era de esperarse Barceló al ver al Urri expresó su molestia, argumentando que ya tenía los números y sabía cuánto tenía que gastar para ganar la competencia.

 

Te puede interesar

El Urri regresa tatuado con el nombre de la Rusa y Barceló está cabreado

El Urri regresa tatuado con el nombre de la Rusa y Barceló está cabreado

 Febrero 02, 2026
¡Bad Bunny lo hizo! Primer álbum en español gana Grammy y le pega a ICE

¡Bad Bunny lo hizo! Primer álbum en español gana Grammy y le pega a ICE

 Febrero 02, 2026
Bad Bunny arremete contra el ICE en los Grammy 2026 y recibe ovación de pie

Bad Bunny arremete contra el ICE en los Grammy 2026 y recibe ovación de pie

 Febrero 01, 2026
Jackie Chan tiene lista una canción para publicar después de su muerte

Jackie Chan tiene lista una canción para publicar después de su muerte

 Febrero 01, 2026
Shakira sobre su relación con Alejandro Sanz: "No es tan santo"

Shakira sobre su relación con Alejandro Sanz: "No es tan santo"

 Febrero 01, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave
Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Jr. Ranks desmiente a la Policía y niega que su hijo fuera pandillero

Jr. Ranks desmiente a la Policía y niega que su hijo fuera pandillero
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón
Pumas golea 4-0 a Santos y Carrasquilla brilla en la Liga MX

Pumas golea 4-0 a Santos y Carrasquilla brilla en la Liga MX