Elije la paz, el respeto y seguir adelante con la frente en alto

Yedgar no escapa de los “haters”, y tras su participación en el podcast de Flow la Música, recibió un mensaje de un seguidor que lo criticó en redes sociales.

Según el usuario, Yedgar es una persona hipócrita, mentiroso y doble cara, esto por su postura frente a una polémica que involucró al Urri, durante su participación en el Parking de Yenvideo. El comentario, cargado de reproches, no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Lejos de engancharse en la discusión, Yedgar decidió responder con un mensaje reflexivo:

“No todo lo que se ve desde afuera es la verdad completa. Muchas cosas no se vieron, y otras se interpretaron desde una perspectiva que no es la mía. No todos conocen lo que he vivido ni lo que hay detrás de cada decisión. Dios sabe lo que hay en mi corazón, y eso es lo que realmente me da tranquilidad. Los comentarios negativos son pocos, pero suficientes para recordar que no todos entenderán mi proceso. A partir de hoy elijo ignorarlos. Elijo la paz, el respeto y seguir adelante con la frente en alto”.

Sus palabras fueron aplaudidas por muchos de sus seguidores, quienes destacaron la madurez con la que manejó la situación y su decisión de no alimentar la polémica. Otros, sin embargo, continuaron debatiendo en los comentarios.

Con esta declaración, Yedgar deja claro que prefiere mantenerse enfocado en su crecimiento personal y profesional, optando por la paz antes que por el enfrentamiento público.